1715 zł zwrotu podatku ze skarbówki! 108-latek skorzystał z e-PIT

Fiskus podsumowuje akcję PIT. Okazuje się, że za 2022 r. 1,8 mln osób (głównie działalność gospodarcza) dopłaciło podatek na łączną kwotę 11,2 mld zł. Dla porównania rok wcześniej było to odpowiednio 4,9 mln osób i 14,9 mld zł. Hitem w tym roku były deklaracje elektroniczne. Okazuje się, że aż 94 proc. podatników rozliczyło się ze skarbówką drogą elektroniczną. Aż 11,9 mln w usłudze e-PIT, a 8 mln w ramach e-Deklaracji. Tę drugą formę (e-Deklaracje) wybierali głównie przedsiębiorcy. W tym roku deklaracji papierowych było tylko 1,3 mln.

Co ciekawe, najstarszy podatnik, który złożył deklarację w e-PIT miał 108 lat, a najstarszy podatnik, któremu system zaakceptował deklarację automatycznie miał 112 lat. Dla kontrastu najmłodszym podatnikiem był 18-latek.

Wiadomo, że oddanie podatku to jedno, ale i oczekiwanie na zwrot to drugie. Wiele osób nie czeka z rozliczeniem podatkowym do końca kwietnia, bo właśnie liczą na szybki zwrot podatku. A ile trzeba czekać w tym roku? Średni czas zwrotu podatku wynosił 19 dni. Najkrótszy czas zwrotu wyniósł jeden dzień. Jakich kwot można było się spodziewać w ramach zwrotów? Średni zwrot to 1 tys. 715 zł. Zwroty przypadały na 15,7 mln deklaracji.

Zwroty z PIT

Dzięki mechanizmowi podatku hipotetycznego część osób składających zeznanie roczne za 2022 rok mogło otrzymać większy zwrot niż ten wynikający ze złożonego PIT. Podatek hipotetyczny ma związek z likwidacją tzw. ulgi dla klasy średniej. Dodatkowy zwrot dostało dzięki temu 272 tys. podatników na łączną kwotę 136 mln zł. Warto jednak w tym punkcie zwrócić uwagę na pewne niedociągnięcia e-systemu. Podatnicy najpierw mieli informację o konieczności dopłaty, a dopiero z czasem otrzymywali listy ze skarbówki, że będzie zwrot. Zapewne takiej sytuacji można było uniknąć.

Podatnicy mają też możliwość odpisania 1,5 procenta na organizację pożytku publicznego. Okazuje się, że Polacy dość chętnie to robią. Szacunkowa kwota wpłat na 1,5 proc. PIT dla organizacji pożytku publicznego to 1,5 mld zł. Średnia kwota zadeklarowana do zwrotu dla OPP to 242,84 zł, a największa kwota to 750 tys. zł. Kwoty wymagają jeszcze weryfikacji, tj. czy podatek należny z deklaracji został opłacony.

