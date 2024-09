200 tys. zł za błąd lekarski. Jak szybko uzyskać odszkodowanie bez sądu?

Odszkodowanie za błąd lekarski

Fundusz obejmuje rekompensatą zdarzenia medyczne, do których doszło we wszystkich szpitalach w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych, finansowanych z NFZ. Zgodnie z ustawą, przez „zdarzenie medyczne” rozumie się sytuację zaistniałą w trakcie udzielania lub w efekcie udzielenia bądź zaniechania udzielenia świadczenia zdrowotnego, której z wysokim prawdopodobieństwem można było uniknąć w przypadku udzielenia świadczenia zgodnie z aktualną wiedzą medyczną albo zastosowania innej dostępnej metody diagnostycznej lub leczniczej. Wnioski o odszkodowanie można składać do Rzecznika Praw Pacjenta (RPP). Pacjent nie musi zatrudniać prawnika, a wypełnienie formularza jest bardzo proste. Tryb rozpatrywania wniosku o przyznanie świadczenia jest uproszczony i nie wymaga prowadzenia sporu z placówką medyczną ani kierowania sprawy do sądu.

Błąd lekarski. Ile wynosi odszkodowanie?

Niedawno RPP poinformował o przyznaniu najwyższego do tej pory odszkodowania w ramach Funduszu Kompensacyjnego Zdarzeń Medycznych. Odszkodowanie w maksymalnej kwocie 200 tys. zł trafiło do pacjenta, u którego przeprowadzona została operacja udrożnienia tętnicy szyjnej.

W przypadku śmierci pacjenta z wnioskiem może wystąpić każdy z bliskich członków jego rodziny, a wypłata w takim przypadku wynosi do 100 tys. zł. Z wnioskami o przyznanie świadczenia mogą w takim przypadku wystąpić dzieci pacjenta, jego rodzice oraz małżonek lub partner (konkubent).

Jak złożyć wniosek?

Rzecznik Praw Pacjenta udostępnia wzór wniosku o przyznanie świadczenia z Funduszu Kompensacyjnego Zdarzeń Medycznych. Wniosek można złożyć:

* pisemnie, przesyłając go adres Rzecznika Praw Pacjenta (ul. Płocka 11/13, 01-231 Warszawa) lub składając osobiście;

* elektronicznie, za pomocą platformy ePUAP (adres skrzynki ePUAP Rzecznika: /RzPP/skrytka).

Pamiętaj! Wniosek złożony w postaci elektronicznej należy podpisać podpisem zaufanym, kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem osobistym. Nie zapomnij dołączyć do wniosku wymaganych dokumentów (ich lista znajduje się w treści formularza wniosku). Złożenie wniosku o przyznanie świadczenia podlega opłacie w wysokości 300 zł. Rzecznik może zwolnić od opłaty osobę składającą wniosek ze względu na trudną sytuację finansową.

