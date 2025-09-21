22 września Dzień bez Samochodu. Auta a autobusy w Polsce. Raporty o transporcie

Agnieszka Grotek
Agnieszka Grotek
Marta Kowalska
2025-09-21 14:58

Rosnąca liczba samochodów na polskich drogach stawia nas przed palącymi wyzwaniami związanymi z ochroną środowiska i jakością życia w miastach. Analizujemy raporty i inicjatywy, które kształtują przyszłość transportu w Polsce. A już 22 września obchodzimy Dzień bez Samochodu. Warszawa daje przykład, oferując darmowe przejazdy komunikacją miejską.

Samochody stojące w korku ulicznym z włączonymi światłami stopu, na tle znaku drogowego. Symbolizuje problemy transportowe i Dzień bez Samochodu, o czym można przeczytać na Super Biznes.

i

Autor: shilin wang//pixabay Samochody stojące w korku ulicznym z włączonymi światłami stopu, na tle znaku drogowego. Symbolizuje problemy transportowe i Dzień bez Samochodu, o czym można przeczytać na Super Biznes.
  • Ponad 75% podróży w Polsce odbywa się samochodami, co generuje korki i wysoką emisję CO₂, a prognozy wskazują na 13-14 mln samochodów elektrycznych do 2050 roku.
  • Inwestycje w transport publiczny są kluczowe, ponieważ mogą zmniejszyć liczbę samochodów elektrycznych o 1-2 miliony do 2050 roku, promując zrównoważoną mobilność.
  • Mimo wzrostu sprzedaży aut elektrycznych, stanowiących 14,5% rynku w 2025 roku, wyzwaniem pozostaje nadmierna liczba pojazdów na drogach.
  • 22 września w Warszawie darmowa komunikacja publiczna z okazji Dnia bez Samochodu. To okazja do przetestowania alternatyw i refleksji nad przyszłością transportu.

Dominacja samochodów w Polsce jest niezaprzeczalna. Liczba pojazdów na drogach stale rośnie, a statystyki alarmują. Obecnie, jak wskazują dane, ponad 75% wszystkich podróży w Polsce odbywa się samochodami. To generuje lawinę negatywnych konsekwencji: od wysokiej emisji CO₂ po wszechobecne korki uliczne, które paraliżują miasta i frustrują kierowców.

Prognozy na przyszłość również nie napawają optymizmem. Raport Instytutu Ochrony Środowiska – Państwowego Instytutu Badawczego (IOS-PIB) przewiduje, że do 2050 roku Polska może mieć od 13 do 14 milionów samochodów elektrycznych, pod warunkiem utrzymania się obecnych trendów. Chociaż elektryfikacja floty jest krokiem w dobrym kierunku, nie rozwiązuje ona wszystkich problemów związanych z nadmierną liczbą pojazdów na drogach.

IOS-PIB w swoim raporcie wskazuje również na kluczową rolę transportu publicznego. Znaczna rozbudowa sieci autobusów, tramwajów i kolei mogłaby znacząco zmniejszyć liczbę samochodów na drogach. Szacuje się, że inwestycje w transport publiczny mogłyby ograniczyć liczbę samochodów elektrycznych o 1-2 miliony do 2050 roku. To dowodzi, że zrównoważona mobilność nie polega jedynie na zmianie napędu pojazdów, ale przede wszystkim na zmianie sposobu myślenia o transporcie.

Elektryczna rewolucja i nostalgia

Mimo wyzwań związanych z dominacją samochodów, w Polsce obserwujemy również wzrost popularności pojazdów elektrycznych. W lipcu 2025 roku w Polsce sprzedano ponad 100 000 samochodów elektrycznych (osobowych i dostawczych). Prognozy wskazują, że pojazdy elektryczne mogą stanowić aż 14,5% sprzedaży nowych samochodów w 2025 roku. To wyraźny sygnał, że elektryfikacja staje się coraz bardziej realną alternatywą dla tradycyjnych pojazdów spalinowych.

Ciekawym zjawiskiem jest również los starszych, często kultowych samochodów, takich jak Fiaty 126p i Trabanty. Zamiast trafiać na złom, te ikony motoryzacji często znajdują nowe życie w zupełnie innych rolach. Są modyfikowane i wykorzystywane jako reklamy, elementy dekoracyjne lub części do innych projektów. To dowodzi, że samochody mogą mieć wartość nie tylko jako środek transportu, ale również jako element kultury i historii.

22 Września: Warszawa stawia na darmową komunikację

Już w najbliższy poniedziałek, 22 września, Warszawa zachęca mieszkańców i gości do pozostawienia swoich aut w garażach lub na parkingach. Z okazji Dnia bez Samochodu, przejazdy pojazdami Warszawskiego Transportu Publicznego będą całkowicie bezpłatne. To doskonała okazja, by przetestować alternatywne formy transportu i przekonać się, że życie bez samochodu w mieście jest możliwe i przyjemne.

Światowy Dzień bez Samochodu to coroczne wydarzenie, którego kulminacją jest właśnie 22 września. Ma na celu zwrócenie uwagi na wpływ naszych wyborów transportowych na środowisko i jakość życia. To symboliczna okazja do refleksji nad alternatywnymi sposobami przemieszczania się i promowania zrównoważonego transportu. IOS-PIB podkreśla, że choć dzień ten ma duże znaczenie edukacyjne, trwała zmiana wymaga przede wszystkim działań systemowych i długoterminowych inwestycji w infrastrukturę.

Mobilność Polaków i ochrona środowiska

Rosnąca liczba samochodów w Polsce ma bezpośredni wpływ na codzienne życie Polaków. Coraz więcej osób korzysta z samochodów prywatnych w dojazdach do pracy, co przyczynia się do korków, zanieczyszczenia powietrza i poczucia izolacji. Jednak sytuacja nie jest beznadziejna. W miastach pojawiają się inicjatywy, takie jak programy rowerów miejskich i promocja transportu publicznego, które mają na celu poprawę mobilności i zmniejszenie uzależnienia od samochodów.

Duża liczba samochodów w Polsce ma negatywny wpływ na środowisko naturalne. Zanieczyszczenie powietrza i emisja gazów cieplarnianych to poważne problemy, które wymagają natychmiastowych działań. Raport IOS-PIB sugeruje, że rozwój bezemisyjnego transportu publicznego (autobusy i pociągi), wraz z zakazem pojazdów spalinowych od 2035 roku, mógłby zmniejszyć emisję CO₂ z transportu pasażerskiego o 74% do 2050 roku (w porównaniu z poziomami z 2020 roku).

Zmniejszenie uzależnienia od samochodów jest przedstawiane jako kluczowa strategia ochrony środowiska. Przejście na zrównoważony transport jest również podkreślane w kontekście miast takich jak Oslo, San Francisco i Masdar City, które wdrażają różne inicjatywy w zakresie bezsamochodowości lub „samochodów lekkich”. Te przykłady pokazują, że zrównoważona mobilność jest możliwa i może przynieść wymierne korzyści dla środowiska i jakości życia.

Przyszłość transportu w Polsce zależy od decyzji, które podejmiemy dzisiaj. Czy postawimy na dalszy rozwój motoryzacji, czy też zainwestujemy w zrównoważoną mobilność? Odpowiedź na to pytanie zadecyduje o jakości powietrza, poziomie korków i komforcie życia w polskich miastach. Skorzystaj z darmowej komunikacji 22 września m.in. w Warszawie, i przekonaj się, że zmiana jest możliwa. 

Polska nie będzie pachołkiem - Pieniądze to nie wszystko - KARPACZ 2025
Przeczytaj także:
Tańsze nawet o 60 tys. zł! Chińskie samochody hitem w Polsce
Super Biznes SE Google News
QUIZ PRL. Fiat 125p - symbol modernizacji PRL-u.
Pytanie 1 z 15
Dlaczego na karoserii przy numerze modelu widnieje literka "p"?
Wielki skok technologiczny: jak Fiat 125p zmodernizował polski przemysł
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

DZIEŃ BEZ SAMOCHODU