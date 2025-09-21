Ponad 75% podróży w Polsce odbywa się samochodami, co generuje korki i wysoką emisję CO₂, a prognozy wskazują na 13-14 mln samochodów elektrycznych do 2050 roku.

Inwestycje w transport publiczny są kluczowe, ponieważ mogą zmniejszyć liczbę samochodów elektrycznych o 1-2 miliony do 2050 roku, promując zrównoważoną mobilność.

Mimo wzrostu sprzedaży aut elektrycznych, stanowiących 14,5% rynku w 2025 roku, wyzwaniem pozostaje nadmierna liczba pojazdów na drogach.

22 września w Warszawie darmowa komunikacja publiczna z okazji Dnia bez Samochodu. To okazja do przetestowania alternatyw i refleksji nad przyszłością transportu.

Dominacja samochodów w Polsce jest niezaprzeczalna. Liczba pojazdów na drogach stale rośnie, a statystyki alarmują. Obecnie, jak wskazują dane, ponad 75% wszystkich podróży w Polsce odbywa się samochodami. To generuje lawinę negatywnych konsekwencji: od wysokiej emisji CO₂ po wszechobecne korki uliczne, które paraliżują miasta i frustrują kierowców.

Prognozy na przyszłość również nie napawają optymizmem. Raport Instytutu Ochrony Środowiska – Państwowego Instytutu Badawczego (IOS-PIB) przewiduje, że do 2050 roku Polska może mieć od 13 do 14 milionów samochodów elektrycznych, pod warunkiem utrzymania się obecnych trendów. Chociaż elektryfikacja floty jest krokiem w dobrym kierunku, nie rozwiązuje ona wszystkich problemów związanych z nadmierną liczbą pojazdów na drogach.

IOS-PIB w swoim raporcie wskazuje również na kluczową rolę transportu publicznego. Znaczna rozbudowa sieci autobusów, tramwajów i kolei mogłaby znacząco zmniejszyć liczbę samochodów na drogach. Szacuje się, że inwestycje w transport publiczny mogłyby ograniczyć liczbę samochodów elektrycznych o 1-2 miliony do 2050 roku. To dowodzi, że zrównoważona mobilność nie polega jedynie na zmianie napędu pojazdów, ale przede wszystkim na zmianie sposobu myślenia o transporcie.

Elektryczna rewolucja i nostalgia

Mimo wyzwań związanych z dominacją samochodów, w Polsce obserwujemy również wzrost popularności pojazdów elektrycznych. W lipcu 2025 roku w Polsce sprzedano ponad 100 000 samochodów elektrycznych (osobowych i dostawczych). Prognozy wskazują, że pojazdy elektryczne mogą stanowić aż 14,5% sprzedaży nowych samochodów w 2025 roku. To wyraźny sygnał, że elektryfikacja staje się coraz bardziej realną alternatywą dla tradycyjnych pojazdów spalinowych.

Ciekawym zjawiskiem jest również los starszych, często kultowych samochodów, takich jak Fiaty 126p i Trabanty. Zamiast trafiać na złom, te ikony motoryzacji często znajdują nowe życie w zupełnie innych rolach. Są modyfikowane i wykorzystywane jako reklamy, elementy dekoracyjne lub części do innych projektów. To dowodzi, że samochody mogą mieć wartość nie tylko jako środek transportu, ale również jako element kultury i historii.

22 Września: Warszawa stawia na darmową komunikację

Już w najbliższy poniedziałek, 22 września, Warszawa zachęca mieszkańców i gości do pozostawienia swoich aut w garażach lub na parkingach. Z okazji Dnia bez Samochodu, przejazdy pojazdami Warszawskiego Transportu Publicznego będą całkowicie bezpłatne. To doskonała okazja, by przetestować alternatywne formy transportu i przekonać się, że życie bez samochodu w mieście jest możliwe i przyjemne.

Światowy Dzień bez Samochodu to coroczne wydarzenie, którego kulminacją jest właśnie 22 września. Ma na celu zwrócenie uwagi na wpływ naszych wyborów transportowych na środowisko i jakość życia. To symboliczna okazja do refleksji nad alternatywnymi sposobami przemieszczania się i promowania zrównoważonego transportu. IOS-PIB podkreśla, że choć dzień ten ma duże znaczenie edukacyjne, trwała zmiana wymaga przede wszystkim działań systemowych i długoterminowych inwestycji w infrastrukturę.

Mobilność Polaków i ochrona środowiska

Rosnąca liczba samochodów w Polsce ma bezpośredni wpływ na codzienne życie Polaków. Coraz więcej osób korzysta z samochodów prywatnych w dojazdach do pracy, co przyczynia się do korków, zanieczyszczenia powietrza i poczucia izolacji. Jednak sytuacja nie jest beznadziejna. W miastach pojawiają się inicjatywy, takie jak programy rowerów miejskich i promocja transportu publicznego, które mają na celu poprawę mobilności i zmniejszenie uzależnienia od samochodów.

Duża liczba samochodów w Polsce ma negatywny wpływ na środowisko naturalne. Zanieczyszczenie powietrza i emisja gazów cieplarnianych to poważne problemy, które wymagają natychmiastowych działań. Raport IOS-PIB sugeruje, że rozwój bezemisyjnego transportu publicznego (autobusy i pociągi), wraz z zakazem pojazdów spalinowych od 2035 roku, mógłby zmniejszyć emisję CO₂ z transportu pasażerskiego o 74% do 2050 roku (w porównaniu z poziomami z 2020 roku).

Zmniejszenie uzależnienia od samochodów jest przedstawiane jako kluczowa strategia ochrony środowiska. Przejście na zrównoważony transport jest również podkreślane w kontekście miast takich jak Oslo, San Francisco i Masdar City, które wdrażają różne inicjatywy w zakresie bezsamochodowości lub „samochodów lekkich”. Te przykłady pokazują, że zrównoważona mobilność jest możliwa i może przynieść wymierne korzyści dla środowiska i jakości życia.

Przyszłość transportu w Polsce zależy od decyzji, które podejmiemy dzisiaj. Czy postawimy na dalszy rozwój motoryzacji, czy też zainwestujemy w zrównoważoną mobilność? Odpowiedź na to pytanie zadecyduje o jakości powietrza, poziomie korków i komforcie życia w polskich miastach. Skorzystaj z darmowej komunikacji 22 września m.in. w Warszawie, i przekonaj się, że zmiana jest możliwa.

