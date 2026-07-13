Minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda ogłosiła, że rząd nie wycofa się z kontrowersyjnych planów dotyczących zarobków lekarzy.

Wprowadzenie limitu 240 zł brutto za godzinę pracy finansowanej ze środków publicznych ma na celu uporządkowanie systemu i ukrócenie rekordowych stawek.

Odkryj, dlaczego resort zdrowia podjął tę stanowczą decyzję i jakie konsekwencje czekają środowisko medyczne.

Spór o zarobki lekarzy nabiera tempa. Jak informuje „Rzeczpospolita”, minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda zapowiedziała, że resort nie wycofa się z planowanych zmian dotyczących maksymalnych stawek finansowanych ze środków publicznych. Chodzi o propozycję ograniczenia wynagrodzenia lekarzy do 240 zł brutto za godzinę.

Według szefowej resortu zdrowia propozycja została przygotowana na podstawie analiz, a celem zmian jest uporządkowanie systemu wynagradzania i ograniczenie skrajnie wysokich wynagrodzeń finansowanych z publicznych pieniędzy.

„Nadszedł odpowiedni moment na postawienie granicy”

W rozmowie z „Rzeczpospolitą” Jolanta Sobierańska-Grenda przekonywała, że dyskusja o limitach płac dla lekarzy trwa od kilku lat, jednak dopiero ujawniane w ostatnim czasie informacje o rekordowych wynagrodzeniach pokazały skalę problemu.

A kiedy pojawiły się informacje w przestrzeni publicznej o zarobkach na poziomie 3 mln zł rocznie, o pracy spółek lekarskich za 26 tys. zł za godzinę, to myślę, że nadszedł odpowiedni moment na postawienie granicy. To jest sytuacja, która wymaga reakcji. Na to nie ma zgody – powiedziała minister.

Jednocześnie zaznaczyła, że resort pozostaje otwarty na rozmowy ze środowiskiem medycznym, jednak kierunek zmian nie ulegnie zmianie.

Minister zdrowia: nie będzie odwrotu od limitów

Szefowa resortu odniosła się także do niedawnego spotkania z przedstawicielami Naczelnej Rady Lekarskiej. Jak podkreśliła, uczestnicy rozmów mieli usłyszeć jednoznaczny przekaz.

Lekarze doskonale wiedzą, że z decyzji dotyczących tzw. kominów płacowych na pewno się nie wycofamy – stwierdziła Jolanta Sobierańska-Grenda.

Zapowiedź oznacza, że mimo krytyki części środowiska medycznego rząd nadal zamierza kontynuować prace nad wprowadzeniem limitów wynagrodzeń.

Nie tylko zarobki lekarzy. Resort zapowiada e-kolejkę

W wywiadzie minister zdrowia odniosła się również do zapowiadanego systemu e-kolejki, który ma zostać wdrożony do końca roku. Nowe rozwiązanie ma umożliwić pacjentom sprawdzenie terminów leczenia oraz wybór konkretnego szpitala, jeśli będą chcieli leczyć się w wybranej placówce. Jednocześnie decyzje medyczne i organizacja pracy oddziałów nadal mają pozostawać po stronie szpitali. Jak podkreśliła Jolanta Sobierańska-Grenda, system ma przede wszystkim uporządkować zasady oczekiwania na świadczenia i zwiększyć przejrzystość kolejek, a nie zastępować decyzje lekarzy.

EKG 2026 - dr n. med. Krzysztof Kurek, dyrektor medyczny i członek zarządu Grupy LUX MED, rektor Wyższej Szkoły Nauk Medycznych w Warszawie