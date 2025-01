25 lat więzienia dla urzędnika, który wyrządzi szkody przedsiębiorcy? Do tego konfiskata majątku

Surowe kary i konfiskata majątku

Według propozycji Cinkciarz.pl, jeśli urzędnik doprowadzi do szkody przekraczającej pięciokrotność wartości mienia wielkiej wartości (tj. powyżej 5 mln złotych), groziłaby mu kara pozbawienia wolności od 3 do 20 lat. W przypadku dziesięciokrotności (ponad 10 mln złotych), sankcje wynosiłyby nawet od 5 do 25 lat pozbawienia wolności. Dodatkowo – wzorem rozwiązań z Włoch – w grę wchodziłaby konfiskata majątku urzędnika, co do którego sąd stwierdził winę w wyrządzeniu szkody.

Zgodnie z propozycjami, przy ewentualnym zasądzeniu odszkodowania za błędne decyzje, w pierwszej kolejności to sam urzędnik płaciłby z własnego majątku, a nie Skarb Państwa. Cinkciarz.pl stoi na stanowisku, że podobnie surowe regulacje obowiązują w Stanach Zjednoczonych, gdzie nierzetelni urzędnicy mogą otrzymać kary finansowe sięgające milionów dolarów.

Długie okresy odpowiedzialności i dożywotni zakaz pracy w urzędzie

Naszym zdaniem obecnie w Polsce przepisy w tym zakresie są „martwe” i często nieegzekwowane. Chcemy zatem przywrócić rzeczywistą odpowiedzialność urzędników, proponując wydłużenie okresu dochodzenia roszczeń do 15 lat od momentu wydania kontrowersyjnej decyzji administracyjnej. Przy największych szkodach (w tzw. wielkich rozmiarach) okres ten mógłby sięgnąć 25 lat. Równocześnie Cinkciarz.pl postuluje wprowadzenie dożywotniego zakazu pełnienia funkcji w administracji publicznej nawet za stosunkowo mniejsze, lecz potwierdzone nadużycia.

Inicjatorzy projektu podkreślają, że rząd potrafił w ostatnich latach w ekspresowym tempie – nierzadko nocą – przeforsowywać rozmaite zmiany w prawie. Zdaniem Cinkciarz.pl, wprowadzanie rozwiązań podnoszących poziom uczciwości w administracji państwowej nie powinno więc zająć wiele czasu. „Już dawno skończyły się czasy PRL. Nie ma miejsca na bezkarność urzędników państwowych, którzy często przekraczają swoje uprawnienia” – tłumaczą przedstawiciele firmy.

Zagraniczne przykłady i wsparcie dla poszkodowanych firm

Zespół Cinkciarz.pl zapowiada wykorzystanie wszystkich dostępnych kontaktów biznesowych i politycznych w Unii Europejskiej oraz Stanach Zjednoczonych, by wywrzeć presję na polskim rządzie w celu przyjęcia zaostrzonych przepisów. Firma powołuje się przy tym na szereg przykładów z innych krajów, gdzie prawo skutecznie odstrasza urzędników od nadużyć, a ich majątek bywa konfiskowany już na wczesnych etapach postępowania.

W ramach przygotowań do kampanii na rzecz nowych regulacji Cinkciarz.pl zamierza również zebrać grupę przedsiębiorstw pokrzywdzonych przez KNF i inne instytucje publiczne, tak aby wspólnie domagać się od państwa realnej zmiany zasad odpowiedzialności urzędniczej. Firma zapowiada, że jest otwarta na zgłoszenia od przedsiębiorców, którzy ponieśli szkody na skutek niekompetencji bądź świadomych działań przedstawicieli administracji. „Chcemy, aby służby i urzędy przestrzegały procedur, a wszelkie nadużycia były surowo karane. Nikt nie ma być zastraszany, ale też nikt nie może czuć się bezkarny” – podkreślają przedstawiciele Cinkciarz.pl.