Finanse seniorów

270 zł dodatku do emerytury do 15 czerwca. Kto dostanie świadczenie?

Od marca 2025 roku wybrani seniorzy mogą liczyć na 272 zł dodatku do emerytury co miesiąc - przypomina serwis biznes.interia.pl. To świadczenie ratownicze, które wypłacane jest do 15. dnia każdego miesiąca, przysługuje tylko byłym strażakom ochotnikom i ratownikom górskim. Sprawdź, jakie trzeba spełnić warunki.