273 zł trafi w maju na konta emerytów. Kto dostanie dodatek do emerytury?

Masz za sobą lata poświęceń w służbie ratowniczej? Do 15 maja na Twoje konto może wpłynąć dodatkowe 273 zł miesięcznie - informuje serwis forsal.pl. Sprawdź, komu przysługuje dodatek ratowniczy i jak złożyć wniosek o to dożywotnie świadczenie, by zasilić swoją emeryturę. Co ważne - świadczenie jest przyznawane dożywotnio i co roku jest waloryzowane.