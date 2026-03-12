Nowe pieniądze dla świeżo upieczonych rodziców! Władze miasta wprowadzają świadczenie o nazwie „Wyprawka Wysokomazowieckiego Malucha”. Zgodnie z uchwałą przyjętą przez Radę Miasta pod koniec lutego, każdy maluch urodzony od 1 stycznia 2026 r. oznacza dla rodziców zastrzyk gotówki w wysokości aż 3 tys. zł. Co ważne – pieniądze trafią do wszystkich uprawnionych rodzin, bez względu na ich dochody.

Pieniądze to nie wszystko - Tadeusz Białek

Skąd ten pomysł?

– Jeszcze 15 lat temu samo miasto Wysokie Mazowieckie liczyło około 9,6 tys. mieszkańców, a dziś jest u nas zameldowanych prawie 9 tys. osób. (...) Można więc szacować, że liczba mieszkańców naszego miasta w ciągu kilkunastu lat zmniejszyła się 3-5 proc. Nie jest to może jakiś dramatyczny spadek, ale na tyle odczuwalny, że wymaga już wdrażania rozwiązań mających na celu powstrzymanie tego trendu – mówił w rozmowie z serwisem portalsamorządowy.pl Jarosław Siekierko, burmistrz Wysokiego Mazowieckiego.

Jak dodaje, miasto dysponuje odpowiednim potencjałem. – W Wysokiem Mazowieckiem swoją siedzibę ma Grupa Mlekovita, a także kilka innych firm, mamy m.in. basen, kino, dobrze rozwiniętą infrastrukturę techniczną, zawsze działały u nas przedszkola i nie było problemów z zapewnieniem w nich odpowiedniej liczby miejsc dla dzieci – podkreśla burmistrz miasta.

Kto zgarnie pieniądze na malucha? Są konkretne warunki

Nie każdy rodzic automatycznie dostanie pieniądze. Aby zgarnąć 3 tys. zł w ramach „Wyprawki Wysokomazowieckiego Malucha”, trzeba spełnić kilka warunków. Program jest skierowany do osób, które są zameldowane lub faktycznie mieszkają w Wysokiem Mazowieckiem. To jednak nie wszystko. Konieczne jest również rozliczanie podatku dochodowego w miejscowym Urzędzie Skarbowym – z wpisaną Gminą Miejską Wysokie Mazowieckie jako miejscem zamieszkania.

Masz tylko kilka miesięcy na złożenie wniosku

Rodzice nie powinni zwlekać z formalnościami. Na złożenie wniosku przewidziano trzy miesiące od dnia narodzin dziecka. Samorząd przygotował jednak specjalne zasady dla tych, których dzieci urodziły się na początku roku. Jeśli maluch przyszedł na świat między 1 stycznia a 19 marca 2026 r., trzy miesiące na złożenie dokumentów będą liczone dopiero od 20 marca.

Gdzie złożyć dokumenty?

Przyjmowanie wniosków rusza w piątek, 20 marca. Dokumenty trzeba złożyć w formie papierowej w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Ludowej 15 (pokój nr 1).Rodzice, którzy chcą dowiedzieć się więcej o programie, mogą zadzwonić do placówki pod numer 86 275 27 09.