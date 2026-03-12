"Polskie SAFE" nie będzie na 0 proc.? "Nie ma czegoś takiego jak darmowe finansowanie"

Konrad Karpiuk
Konrad Karpiuk
2026-03-12 12:44

Minister finansów Andrzej Domański w środę 11 marca stwierdził, że zaproponowany przez prezes NBP Adama Glapińskiego i prezydenta Karola Nawrockiego projekt "SAFE 0 proc." jest "fikcją finansową". Zdaniem szefa resortu rzekome "darmowe środki" w przyszłości obciążą bank centralny.

Prezes IPN Karol Nawrocki i Minister Finansów Andrzej Domański w garniturach i krawatach, widoczni od klatki piersiowej w górę, podczas dyskusji o finansach państwa i projekcie SAFE 0 procent, o czym można przeczytać na Super Biznes.

i

Autor: MARCIN GADOMSKI/SUPER EXPRESS, PAWEL JASKÓŁKA/SUPER EXPRESS Prezes IPN Karol Nawrocki i Minister Finansów Andrzej Domański w garniturach i krawatach, widoczni od klatki piersiowej w górę, podczas dyskusji o finansach państwa i projekcie "SAFE 0 procent", o czym można przeczytać na Super Biznes.
  • Minister Domański krytykuje projekt "SAFE 0 proc." jako fikcję finansową.
  • Zwraca uwagę na ryzyko oparcia finansowania na wahających się cenach złota.
  • Podkreśla, że koszty operacji złotem obciążyłyby przyszłe zyski NBP, które i tak trafiają do budżetu państwa.

Andrzej Domański krytykuje projekt "SAFE 0 procent"

Adam Glapiński, prezes NBP, poinformował, że na koniec lutego Polska posiadała imponujące 570 ton złota, wyceniane na około 340 mld zł. Dodatkowo, NBP odnotował niezrealizowany zysk w wysokości 197 mld zł, wynikający ze wzrostu cen kruszcu. Właśnie ten zysk, według Glapińskiego, mógłby zostać wykorzystany do sfinansowania "SAFE 0 proc." poprzez aktywne zarządzanie rezerwami złota.

Andrzej Domański w wywiadzie dla TVN24 podkreślił, że w ostatnich dniach wielokrotnie udowodniono, iż nawet w przypadku sprzedaży złota i przekazania środków do funduszu, NBP będzie ponosił z tego tytułu wysokie koszty w kolejnych latach.

Minister finansów zwraca uwagę na niebezpieczeństwo oparcia tak ważnego procesu, jakim jest modernizacja armii, na niezrealizowanych zyskach wynikających z aktualnych cen złota. Podkreśla, że ceny kruszcu są zmienne – złoto, które dziś jest drogie, jutro może stracić na wartości.

Domański przypomina, że zgodnie z obowiązującym prawem, aż 95 proc. zysku NBP trafia do budżetu państwa, z którego finansowane są m.in. szkoły i policja. Koszty operacji związanych ze złotem obciążyłyby przyszłe zyski banku centralnego, co w efekcie oznacza pożyczanie pieniędzy, które i tak powinny trafić do wspólnego budżetu Polaków.

Minister Domański nie szczędzi krytyki pomysłowi tworzenia specjalnych funduszy i skomplikowanych konstrukcji, które miałyby działać poza kontrolą rządu i standardowymi mechanizmami budżetowymi.

"SAFE 0 proc." będzie droższe niż unijny SAFE?

Minister wskazuje, że rozwiązanie proponowane przez NBP mogłoby generować koszty (np. odsetki) nawet dwukrotnie wyższe niż w przypadku już wynegocjowanego unijnego SAFE, który opiewa na 44 mld euro.

Domański zwraca uwagę na fakt, że projekt prezydenta i szefa NBP zakłada, iż w przypadku, gdy zysk ze sprzedaży złota okaże się niższy od planowanego, różnicę będzie musiał pokryć Bank Gospodarstwa Krajowego. Zdaniem ministra, przekształca to propozycję w formę kredytu, a nie darmowych środków.

Według Domańskiego, głównym celem "SAFE 0 proc." jest stworzenie pretekstu dla prezydenta do zawetowania ustawy o unijnym SAFE. Podkreśla, że Polska nie może sobie pozwolić na opóźnienia w modernizacji armii, a propozycja NBP pojawia się w momencie, gdy gotowa jest ustawa pozwalająca natychmiast uruchomić środki europejskie.

Polska ma być największym beneficjentem unijnego programu SAFE, z możliwością skorzystania z około 43,7 mld euro (prawie 200 mld zł) w postaci korzystnie oprocentowanych pożyczek, które zostaną przeznaczone na inwestycje w obronność. Rząd deklaruje, że aż 89 proc. środków z SAFE trafi do polskich firm zbrojeniowych, wspierając realizację potrzeb wojska, Policji, Straży Granicznej oraz ochronę cyberprzestrzeni.

Super Biznes SE Google News

Polecany artykuł:

Konferencja w sprawie SAFE 0 proc. Glapiński o bezpieczeństwie kraju
O CO CHODZI Z "POLSKIM SAFE 0 PROCENT"? WYJAŚNIAMY
QUIZ od PRL do kapitalizmu. Balcerowicz, bezrobocie, kuroniówka. Jak dobrze znasz polską transformację?
Pytanie 1 z 10
Kiedy wprowadzono Plan Balcerowicza?
Tak zmienił się Leszek Balcerowicz od czasu planu Balcerowicza
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

SAFE