30-35 zł miesięcznie za sam dostęp do prądu! Poznaj ukryte opłaty na rachunku

Od 1 lipca 2025 roku Polacy ponownie zapłacą opłatę mocową, która znikła z rachunków na rok. To jednak tylko jeden z wielu składników, które wpływają na ostateczną kwotę faktury za energię elektryczną. Okazuje się, że rzeczywista cena prądu to zaledwie połowa tego, co płacimy miesięcznie - resztę stanowią różnorodne opłaty i podatki.