Polska w ogniu: Alarmujące statystyki i milionowe straty

Statystyki pożarowe za ubiegły rok biją na alarm i stanowią bezpośredni powód, dla którego ustawodawca zdecydował się na zaostrzenie prawa. Dane Państwowej Straży Pożarnej są jednoznaczne: tylko w pierwszym kwartale 2025 roku odnotowano 15 461 pożarów traw. To niemal czterokrotnie więcej niż w tym samym okresie rok wcześniej, kiedy takich zdarzeń było 4 225. Za suchymi liczbami kryją się ludzkie tragedie – w płomieniach zginęło 6 osób, a 35 odniosło rany. Problem nasila się sezonowo, a jego szczyt przypadł na marzec 2025 roku, który odpowiadał za 81% wszystkich tego typu incydentów. Skalę zagrożenia najlepiej obrazuje jeden dzień, 10 marca, kiedy strażacy w całym kraju interweniowali aż 1 138 razy.

Problem nie ogranicza się jednak do nieużytków rolnych i ma poważne konsekwencje zarówno dla środowiska, jak i gospodarki. W pierwszej połowie 2025 roku polskie lasy płonęły ponad 3 tysiące razy, a ciężar walki z żywiołem spoczywa na barkach poszczególnych regionów. Najtrudniejsza sytuacja panowała w województwach mazowieckim, podkarpackim i małopolskim. Utrzymanie gotowości i gaszenie pożarów generuje olbrzymie koszty. Przykładowo, Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Olsztynie przeznacza na ochronę przeciwpożarową ponad 6 milionów złotych rocznie. Co więcej, każda akcja gaśnicza, często wywołana ludzką bezmyślnością, angażuje zasoby, których może zabraknąć w innym miejscu, na przykład przy wypadku drogowym czy pożarze domu.

Nawet 30 tys. zł grzywny. Koniec taryfy ulgowej dla podpalaczy

W odpowiedzi na te niepokojące trendy, 2 stycznia 2026 roku weszły w życie nowe, znacznie surowsze przepisy Kodeksu wykroczeń. Kluczowa zmiana dotyczy kar finansowych, które poszybowały w górę. Grzywna, którą może nałożyć sąd, wzrosła sześciokrotnie, z 5 tysięcy do aż 30 tysięcy złotych. Jeszcze bardziej, bo dziesięciokrotnie, podniesiono górną granicę mandatu, który funkcjonariusz może nałożyć na miejscu zdarzenia – z 500 do 5 tysięcy złotych. Surowsze konsekwencje grożą za szeroki katalog zachowań, od wypalania traw w pobliżu lasów i zabudowań, przez palenie papierosów w miejscach niedozwolonych, aż po ogólną nieostrożność w posługiwaniu się ogniem.

Nowelizacja nie tylko podnosi stawki, ale także zmienia wachlarz możliwych kar. Z przepisów zniknęła najłagodniejsza forma reakcji, czyli nagana. Zamiast niej pojawiła się możliwość orzeczenia przez sąd kary ograniczenia wolności, co w praktyce może oznaczać na przykład prace społeczne. Jak tłumaczy Ministerstwo Sprawiedliwości, celem jest wysłanie jasnego sygnału, że państwo kończy z taryfą ulgową dla lekkomyślnych zachowań. Wiceminister Arkadiusz Myrcha podkreślił, że zaprószenie ognia to realne zagrożenie dla życia, zdrowia i mienia, a nowe regulacje mają skutecznie odstraszać potencjalnych sprawców.

Więzienie za wypalanie traw? Eksperci studzą entuzjazm

Tak drastyczny wzrost kar budzi jednak pytania o społeczne konsekwencje. Grzywna sięgająca 30 tysięcy złotych dla wielu osób o niższych dochodach może okazać się barierą finansową nie do pokonania. Co w sytuacji, gdy sprawca nie będzie w stanie zapłacić tak wysokiej kary? Obowiązujące prawo przewiduje możliwość zamiany grzywny na areszt, przy czym jeden dzień w celi odpowiada dwóm dziennym stawkom grzywny. Istnieje więc ryzyko, że wykroczenie, które do niedawna kończyło się mandatem lub pouczeniem, w skrajnych przypadkach może zaprowadzić sprawcę do więzienia. To z kolei rodzi wątpliwości dotyczące proporcjonalności nowych sankcji.

Kolejną kwestią jest realna skuteczność samych przepisów. Eksperci studzą emocje i wskazują, że strach przed karą może nie wystarczyć, jeśli nie będzie szedł w parze z edukacją i skuteczniejszym nadzorem, zwłaszcza w krytycznym okresie wczesnej wiosny. Zbudowanie świadomości na temat realnych zagrożeń płynących z wypalania traw jest równie ważne, co odstraszanie wysokimi grzywnami. Ocenę, czy nowe regulacje okażą się sukcesem, utrudnia fakt, że brakuje aktualnych danych z innych krajów Europy. Nie wiadomo zatem, czy polskie rozwiązania staną się wzorem do naśladowania, czy kosztowną przestrogą.

