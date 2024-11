Spis treści

300 zł dla seniorów: Jak uzyskać ryczałt energetyczny?

Sprawdź, kto może otrzymać dodatkowe 300 zł miesięcznie na pokrycie kosztów energii, czyli kto może skorzystać z ryczałtu energetycznego i jak złożyć wniosek na 2024/2025 rok.

Ryczałt energetyczny to comiesięczny dodatek do emerytury wypłacany przez ZUS, mający na celu wsparcie w pokryciu kosztów:

energii elektrycznej

ogrzewania

gazu

Świadczenie przysługuje emerytom ze statusem kombatanta lub osobom uprawnionym, a także wdowom i wdowcom po nich.

Co istotne, świadczenie to podlega corocznej waloryzacji, dzięki czemu jego wartość jest regularnie dostosowywana do zmieniających się warunków ekonomicznych. Kwota jest ogłaszana przez Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych do 7 lutego każdego roku, a nowa stawka wchodzi w życie od 1 marca.

Ile wynosi ryczałt energetyczny?

Ryczałt energetyczny w wysokości 299,82 zł miesięcznie, to 3597,84 zł rocznie, co stanowi znaczące wsparcie dla uprawnionych seniorów i ich rodzin. Choć proces uzyskania świadczenia wymaga skompletowania odpowiedniej dokumentacji, jest to świadczenie warte zachodu. Szczególnie istotna jest możliwość dziedziczenia ryczałtu przez wdowy i wdowców, co zapewnia kontynuację wsparcia dla rodzin osób uprawnionych.

Kto może otrzymać ryczałt energetyczny?

Świadczenie jest dostępne dla kilku grup uprawnionych osób:

1. Kombatanci i osoby represjonowane:

emeryci

renciści

inwalidzi

osoby pobierające uposażenie w stanie spoczynku

osoby otrzymujące uposażenie rodzinne

2. Żołnierze zastępczej służby wojskowej, którzy byli przymusowo zatrudniani w:

kopalniach węgla

kamieniołomach

zakładach wydobywania rud uranu

batalionach budowlanych

3. Wdowy i wdowcy po wyżej wymienionych osobach, pod warunkiem otrzymywania emerytury lub renty

Ważne zasady przyznawania świadczenia

Należy pamiętać o kilku kluczowych zasadach:

Jedna osoba może otrzymać tylko jeden ryczałt energetyczny, nawet jeśli pobiera więcej niż jedno świadczenie emerytalne lub rentowe. Świadczenie jest dziedziczone - w przypadku śmierci osoby uprawnionej, prawo do ryczałtu przechodzi na owdowiałego małżonka, jeśli ten pobiera emeryturę lub rentę. Ryczałt jest przyznawany na wniosek - nie jest to świadczenie automatyczne.

Jak złożyć wniosek o ryczałt energetyczny?

Proces ubiegania się o świadczenie wymaga skompletowania odpowiedniej dokumentacji, niezbędne dokumenty to:

Wniosek o przyznanie ryczałtu energetycznego (formularz ZUS-ERK):

dostępny w placówkach ZUS

można go pobrać ze strony www.zus.pl

znajduje się w punktach informacyjnych w salach obsługi klientów ZUS

Dokumenty potwierdzające uprawnienia:

dla kombatantów i osób represjonowanych

decyzja Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych potwierdzająca okresy działalności kombatanckiej lub represji

dla wdów i wdowców - decyzja potwierdzająca uprawnienia jako członka rodziny po kombatancie

dla żołnierzy zastępczej służby wojskowej - zaświadczenie z Wojskowej Komendy Uzupełnień właściwej dla miejsca zamieszkania, potwierdzające okres i rodzaj przymusowego zatrudnienia

dla wdów po żołnierzach - zaświadczenie od właściwego organu wojskowego

Gdzie i kiedy złożyć dokumenty?

Wniosek o ryczałt energetyczny można złożyć w dowolnym terminie - nie istnieją żadne ograniczenia czasowe. Do wyboru mamy kilka sposobów złożenia dokumentów:

osobiście w dowolnej placówce ZUS,

za pośrednictwem poczty lub

przez Platformę Usług Elektronicznych ZUS.

Warto pamiętać, że im szybciej złożymy wniosek, tym wcześniej rozpocznie się wypłata świadczenia.

Praktyczne wskazówki

Przed złożeniem wniosku warto:

zrobić kopie wszystkich dokumentów

sprawdzić, czy formularze są poprawnie wypełnione

upewnić się, że mamy wszystkie wymagane załącznik

Po złożeniu wniosku:

zachować potwierdzenie złożenia dokumentów

zapisać numer sprawy (jeśli został nadany)

monitorować status wniosku przez PUE ZUS lub w placówce

W przypadku decyzji odmownej:

mamy prawo do odwołania

termin na złożenie odwołania wynosi 30 dni

warto zasięgnąć porady prawnej lub skonsultować się z pracownikiem ZUS

Pamiętajmy, że w razie wątpliwości zawsze możemy:

Skonsultować się z pracownikiem ZUS

Zasięgnąć porady w organizacjach kombatanckich

Skorzystać z pomocy rodziny w skompletowaniu dokumentów

Systematyczne wsparcie w wysokości blisko 300 zł miesięcznie może znacząco poprawić sytuację finansową seniorów, szczególnie w kontekście rosnących kosztów energii i ogrzewania.

