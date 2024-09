W dobie rosnących kosztów życia, dodatkowe wsparcie finansowe dla emerytów jest nieocenione. Jednym z takich świadczeń jest ryczałt energetyczny, który przysługuje emerytom posiadającym status kombatanta lub będącym osobami uprawnionymi, a także wdowom i wdowcom po tych osobach. Ten dodatek do emerytury wynosi prawie 300 zł miesięcznie, a jego przyznanie nie jest uzależnione od dochodów.

Komu przysługuje ryczałt energetyczny?

Z ryczałtu energetycznego mogą skorzystać osoby posiadające specjalny status prawny, wynikający z ich szczególnej sytuacji życiowej lub zawodowej. Do uprawnionych należą:

kombatanci, czyli osoby, które brały udział w walkach o niepodległość lub były ofiarami represji wojennych i powojennych;

żołnierzom zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianym w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach pozyskiwania rud uranowych i batalionach budowlanych;

wdowom lub wdowcom – emerytom i rencistom, którzy pozostają po kombatantach i innych osobach uprawnionych;

wdowom po żołnierzach przymusowo zatrudnianych, pobierającym emeryturę lub rentę.

Ten krąg uprawnionych wskazuje, że świadczenie to można „dziedziczyć”. Oznacza to, że ściśle określone grono osób najbliższych kombatantom i wymienionym grupom żołnierzy, może po ich śmierci nadal pobierać ryczałt energetyczny.

Co istotne, prawo do ryczałtu energetycznego nie jest uzależnione od sytuacji dochodowej wnioskodawcy, co czyni to świadczenie bardziej dostępnym dla szerokiej grupy osób.

Jak uzyskać ryczałt energetyczny?

Uzyskanie ryczałtu energetycznego wymaga spełnienia kilku prostych formalności, które są realizowane za pośrednictwem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Procedura wygląda następująco:

Złożenie wniosku – osoby uprawnione muszą złożyć odpowiedni wniosek w ZUS. Formularz ZUS-ERK wniosku o przyznanie ryczałtu energetycznego można pobrać ze strony internetowej ZUS lub odebrać w jednej z placówek. Wniosek można złożyć w każdej chwili, bez względu na to od kiedy pobierane jest świadczenie podstawowe.

– osoby uprawnione muszą złożyć odpowiedni wniosek w ZUS. Formularz ZUS-ERK wniosku o przyznanie ryczałtu energetycznego można pobrać ze strony internetowej ZUS lub odebrać w jednej z placówek. Wniosek można złożyć w każdej chwili, bez względu na to od kiedy pobierane jest świadczenie podstawowe. Dołączenie dokumentów – wraz z wnioskiem należy przedstawić dokumenty potwierdzające prawo do ryczałtu, takie jak:

– wraz z wnioskiem należy przedstawić dokumenty potwierdzające prawo do ryczałtu, takie jak: decyzja szefa Urzędu do spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, która stwierdza okresy działalności kombatanckiej lub represji w przypadku kombatantów i osób represjonowanych, albo potwierdza uprawnienia jako członka rodziny po kombatancie w przypadku wdów lub wdowców.



zaświadczenie Wojskowej Komendy Uzupełnień, potwierdzające okres i rodzaj przymusowego zatrudnienia w ramach zastępczej służby wojskowej – w przypadku żołnierzy przymusowo zatrudnionych.



zaświadczenie właściwego organu wojskowego – w przypadku wdów po żołnierzach przymusowo zatrudnianych.

ZUS po otrzymaniu wniosku rozpatruje go i wydaje decyzję. Jeśli wszystkie warunki są spełnione, przyznanie ryczałtu następuje automatycznie.

Od kiedy przysługuje ryczałt?

Ryczałt energetyczny przysługuje uprawnionym osobom od momentu złożenia wniosku i pozytywnego rozpatrzenia przez ZUS. Co istotne, świadczenie to jest przyznawane na czas nieokreślony, co oznacza, że będzie wypłacane dopóki dana osoba spełnia warunki do jego otrzymania.

Ryczałt energetyczny wypłacany jest co miesiąc razem z innymi świadczeniami emerytalnymi lub rentowymi, co oznacza, że nie trzeba składać dodatkowych wniosków o jego wypłatę w każdym kolejnym miesiącu.

Ile wynosi wysokość ryczałtu?

Wysokość ryczałtu energetycznego wynosi około 300 zł miesięcznie, co może stanowić istotne wsparcie w pokrywaniu kosztów związanych z opłatami za energię elektryczną, gaz, czy inne media. Choć kwota ta nie pokrywa w pełni wszystkich kosztów związanych z utrzymaniem gospodarstwa domowego, może znacząco odciążyć budżet osób starszych, zwłaszcza w kontekście dynamicznie rosnących cen energii.

Ryczałt energetyczny nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym. Oznacza to, że na konto uprawnionego trafia pełna kwota świadczenia. Kwota ta jest ogłaszana w formie komunikatu przez Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w terminie do 7 dnia roboczego lutego każdego roku. Obecnie, od 1 marca 2024 r., wynosi ona 299,82 zł, czyli o ponad 44 zł więcej niż w poprzednim okresie rozliczeniowym.

Ryczałt energetyczny to świadczenie, które może przynieść ulgę finansową wielu osobom starszym, szczególnie tym, które pełniły ważne role społeczne, historyczne i wojskowe. Jego przyznanie nie jest zależne od dochodów, co sprawia, że jest łatwo dostępne. Proces ubiegania się o ryczałt jest prosty, a wsparcie wynoszące blisko 300 zł miesięcznie może realnie pomóc w pokrywaniu rosnących kosztów życia.

FORUM EKONOMICZNE 2024 - Krzysztof Paszyk - Pomysł Lewicy zniszczy polskie firmy PIENIĄDZE TO NIE WSZYSTKO Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.