Kto może otrzymać 300 plus na wyprawkę szkolną

Świadczenie z programu Dobry Start przysługuje na każde uczące się dziecko w wieku od 7 do 20 lat. W przypadku dzieci z orzeczoną niepełnosprawnością górna granica wieku wynosi 24 lata. Warto pamiętać, że wiek liczony jest rocznikowo – oznacza to, że nawet uczniowie ostatnich klas techników i liceów, którzy ukończyli już 20 lat przed rozpoczęciem roku szkolnego, nadal mogą otrzymać wsparcie.

Świadczenie nie przysługuje na dzieci uczące się w zerówkach ani na studentów. Rodzice otrzymują to dofinansowanie bez względu na wysokość dochodów czy sytuację zawodową.

Jak złożyć wniosek o świadczenie Dobry Start

ZUS przyjmuje wyłącznie wnioski elektroniczne. Rodzice mogą je złożyć przez:

aplikację mZUS

portal PUE/eZUS

bankowość elektroniczną

portal Emp@tia

Przed wysłaniem wniosku warto sprawdzić poprawność danych: numer PESEL dziecka, nazwę i adres szkoły oraz aktualny numer konta bankowego. Wszystkie zawiadomienia o przyznaniu świadczenia będą przekazywane wyłącznie drogą elektroniczną.

Terminy składania wniosków i wypłat

Kluczowy termin to 31 sierpnia – wnioski złożone do tego dnia gwarantują wypłatę świadczenia do końca września. Ostateczny termin na złożenie wniosku mija 30 listopada, jednak wtedy wypłata może nastąpić znacznie później.

Jak podkreśla rzecznik ZUS Karol Poznański, program cieszy się ogromnym zainteresowaniem. "Do ZUS trafiło już 2,8 mln wniosków na ponad 4 mln uczniów. Wypłaty w całym kraju przekroczyły 1 mld zł" – informuje.

Nowe zasady dla obywateli Ukrainy

Od roku szkolnego 2025/2026 obowiązuje ważna zmiana dotycząca uchodźców z Ukrainy. Otrzymają oni świadczenie Dobry Start wyłącznie pod warunkiem, że ich dziecko uczy się w szkole należącej do polskiego systemu oświaty.

