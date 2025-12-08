Lewica planuje wprowadzić podatek katastralny od trzeciego mieszkania

Na przykładzie hiszpańskiego podatku katastralnego wyliczyliśmy ile mógłby wynieść w Polsce

Obecnie podatek od nieruchomości w Polsce wynosi od kilkudziesięciu do kilkuset złotych rocznie, przy podatku katastralnym kwoty mogłyby być liczone w tysiącach

Lewica składa projekt podatku katastralnego

Według informacji RMF FM Lewica ma złożyć w grudniu ustawę wprowadzającą podatek katastralny od trzeciego mieszkania. Nad projektem pracować ma wiceminister gospodarki Tomasz Lewandowski, który jest odpowiedzialny za mieszkalnictwo. Co istotne, będzie to projekt poselski, nie rządowy.

Na razie stawki podatku katastralnego nie są dokładne znane, możemy jednak spojrzeć na kraje, które takie rozwiązania już wprowadziły, jak np. Hiszpania, w której płaci się podatek katastralny pod nazwą IBI (Impuesto sobre Bienes Inmuebles).

W Hiszpanii wartość nieruchomości ustalają rzeczoznawcy w lokalnych urzędach, a jego wysokość zależy od gminy i waha się od 0,4 proc. do 1,4 proc. W praktyce jednak żadna Hiszpańska gmina nie stosuje takiej stawki.

Jak pisze Forsal.pl, przykładowe mieszkanie w Marbelli, gdzie stawka wynosi 0,64 proc. jest opodatkowane rocznie kwotą wysokości 2100 euro, czyli ok. 9 tys. zł.

Ile wyniósłby podatek katastralny w Polsce? Nawet 4,5 tys. zł w Warszawie

W stolicy Hiszpanii - w Madrycie - podatek katastralny wynosi od 0,428 proc. do 0,442 proc. wartości nieruchomości. Tym samym w Warszawie od mieszkania wartego milion złotych trzeba byłoby rocznie zapłacić podatek wysokości 4280-4420 zł!

Z kolei w mniejszej miejscowości przy najniższej stawce z Hiszpanii, czyli równo 0,4 proc., za mieszkanie o wartości 300 tys. zł zapłacilibyśmy rocznie 1200 zł.

Obecnie w Polsce podatek od nieruchomości również zależy od gminy, która ustala jego wysokość na podstawie ustawowych ograniczeń (które rosną wraz ze wskaźnikiem inflacji). Tym samym w 2025 roku stawka podatku nieruchomości od mieszkań i domów wynosiła 1,19 zł za metr kwadratowy powierzchni użytkowej.

Tym samym za wcześniej wspomniane mieszkanie w Warszawie za milion złotych - przyjmijmy, że ma metraż 59 metrów kwadratowych (przy średniej cenie 17 tys. zł za metr kwadratowy). W Warszawie stawka podatku od nieruchomości wynosi 1,19 zł za metr kwadratowy, więc obecnie roczny podatek kosztuje zaledwie 70,21 zł. To znaczny rozstrzał względem rocznego podatku katastralnego w systemie hiszpańskim, który wyliczyliśmy na 4280-4420 zł (przy hiszpańskich standardach).

Z kolei w przykładowych w Dzierżonowie (woj. dolnośląskie) przy średniej cenie za metr kwadratowy 5900 zł, mieszkanie za 300 tys. zł będzie miało ok. 50 metrów kwadratowych. Stawka podatku nieruchomości wynosi tam 1,19 zł/metr kwadratowy powierzchni użytkowej, więc podatek wyniósłby 59,5 zł rocznie. Dla przypomnienia, w hiszpańskim modelu podatku katastralnego wyniósłby 1200 zł!

Oczywiście należy zaznaczyć, że na razie nie znamy dokładnych kwot podatku z projektu Lewicy, ponadto ma dotyczyć opodatkowania dopiero trzeciego mieszkania. Ponadto ustawa będzie projektem poselskim, tj. będzie musiała przejść przez drogę legislacyjną w parlamencie i jeśli zostanie przez niego przyjęta, to decyzja o podpisie będzie zależeć od prezydenta.

