Kwota 400 zł na dziecko to połączenie jednorazowego dodatku 300 zł z programu Dobry Start oraz 100 zł dodatku z zasiłku rodzinnego, co oznacza, że nie wszyscy otrzymają pełną kwotę.

Dobry Start (300 zł): Wnioski o 300 zł na wyprawkę szkolną dla dzieci w wieku 7-20 (do 24 lat z niepełnosprawnością) można składać online do 30 listopada 2025 roku.

Dodatek 100 zł: Przysługuje on dzieciom rozpoczynającym rok szkolny lub przygotowanie przedszkolne, ale tylko rodzinom pobierającym zasiłek rodzinny, który zależy od kryterium dochodowego.

Wnioski o oba świadczenia składa się elektronicznie, a termin na złożenie upływa 30 listopada 2025 roku.

400 zł na dziecko – z czego wynika kwota?

Na łączną kwotę 400 zł składają się dwa świadczenia. Pierwsze to znany program Dobry start, w ramach którego rodziny mogą uzyskać 300 zł jednorazowego dodatku. Drugim jest 100 zł dodatku z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego, dostępnego dla osób pobierających zasiłek rodzinny. Dzięki temu część rodziców może liczyć na pełne 400 zł, a inni jedynie na 300 zł.

Dobry start – 300 zł na wyprawkę szkolną

Od 1 lipca 2025 roku rodzice mogą składać wnioski o świadczenie Dobry start. Pomoc obejmuje dzieci uczące się w wieku od 7 do 20 lat, a w przypadku osób z orzeczoną niepełnosprawnością aż do ukończenia 24 lat. Nabór potrwa do 30 listopada 2025 roku. Dokumenty można składać wyłącznie online – poprzez mZUS, PUE ZUS, portal Emp@tia lub bankowość elektroniczną. Jak informuje ZUS, do połowy sierpnia świadczenie otrzymało już 2,3 mln uczniów.

Dodatek 100 zł – wsparcie przy rozpoczęciu nauki

Rodziny pobierające zasiłek rodzinny mogą dodatkowo ubiegać się o 100 zł na dziecko. Co istotne, pieniądze te przysługują nie tylko uczniom, ale także maluchom rozpoczynającym roczne przygotowanie przedszkolne. Wniosek należy złożyć do końca okresu zasiłkowego, czyli maksymalnie do 30 listopada 2025 roku.

Zasiłek rodzinny w 2025 roku – wysokość i zasady

Wysokość świadczenia zależy od wieku dziecka i wynosi:

* 95 zł miesięcznie – dzieci do 5 lat,

* 124 zł – dzieci od 6 do 18 lat,

* 135 zł – dzieci powyżej 18 lat, aż do ukończenia 24. roku życia.

Zasiłek przysługuje m.in. rodzicom, opiekunom prawnym oraz pełnoletnim osobom uczącym się, pod warunkiem że spełnione są kryteria dochodowe: 674 zł na osobę w rodzinie lub 764 zł w przypadku wychowywania dziecka z niepełnosprawnością.

Jak złożyć wniosek o świadczenia?

Aby otrzymać wsparcie, konieczne jest wypełnienie formularza w systemach elektronicznych i przesłanie go w terminie. W przypadku programu Dobry start środki trafiają na konto w ciągu dwóch miesięcy od złożenia dokumentów. Dla dodatku 100 zł termin zależy od okresu zasiłkowego, jednak ostateczny termin to również 30 listopada 2025 roku.

