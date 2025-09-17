Konfederacja Lewiatan proponuje ustalenie płacy minimalnej na poziomie gwarantowanych 50 proc. przeciętnej płacy krajowej

Wyższe podwyżki minimalnego wynagrodzenia byłyby możliwe tylko w drodze negocjacji między pracodawcami a związkami zawodowymi

Od 2026 roku płaca minimalna w Polsce wyniesie 4806 zł brutto, co stanowi znaczący wzrost w porównaniu do obecnego poziomu

Przedsiębiorcy obawiają się, że zbyt szybki wzrost płacy minimalnej obciąża koszty prowadzenia działalności gospodarczej

Płaca minimalna 2026 - nowe kwoty ustalone przez rząd

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów opublikowanym w Dzienniku Ustaw, płaca minimalna 2026 została ustalona na poziomie 4806 zł brutto. Minimalna stawka godzinowa wyniesie natomiast 31,40 zł. To kolejna podwyżka, która budzi obawy wśród organizacji pracodawców.

Jak podkreśla Konfederacja Lewiatan, w 2025 roku minimalne wynagrodzenie stanowi już 53,8 proc. prognozowanej przeciętnej płacy. Organizacja zwraca uwagę, że w bieżącym roku poziom wzrostu płacy minimalnej był prawie dwukrotnie wyższy niż wzrost cen, co znacząco wpływa na koszty pracodawców.

Konfederacja Lewiatan postuluje zmiany w ustalaniu płacy minimalnej

Konfederacja Lewiatan przedstawiła konkretną propozycję reformy systemu ustalania minimalnego wynagrodzenia. Według organizacji pracodawców, płaca minimalna powinna być ustalana na "sprawiedliwym poziomie", aby politycy nie uprawiali "znanego w poprzednich latach rozdawnictwa kosztem przedsiębiorców".

Kluczowym elementem propozycji jest ustalenie gwarantowanego poziomu na 50 proc. przeciętnej płacy. Jak wyjaśnia organizacja, dalsze podwyżki mogłyby być przedmiotem negocjacji między pracodawcami a związkami zawodowymi. W przypadku braku porozumienia, wynagrodzenie minimalne pozostałoby na poziomie 50 proc. średniego wynagrodzenia w kraju.

Rada Dialogu Społecznego a ustalanie minimalnego wynagrodzenia

Procedura ustalania płacy minimalnej w Polsce przebiega zgodnie z określonym harmonogramem. Propozycja wysokości minimalnego wynagrodzenia jest corocznie przedmiotem negocjacji w ramach Rady Dialogu Społecznego (RDS).

Pracodawcy od początku rozmów w RDS postulowali o minimalny, najwyżej inflacyjny wzrost tego wynagrodzenia. Niestety, na lipcowym posiedzeniu Rada nie wypracowała wspólnego stanowiska w sprawie wysokości płacy minimalnej 2026.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, jeżeli RDS w ustawowym terminie nie uzgodni wysokości minimalnego wynagrodzenia i stawki godzinowej, kwoty te do 15 września ustala Rada Ministrów w drodze rozporządzenia. Wysokość ustalona przez rząd nie może być niższa od tej, która została wcześniej przedstawiona do negocjacji. I tak właśnie stało się w tym roku, rząd przyjął wysokość płacy minimalnej w 2026 roku na poziomie proponowanym do negocjacji. Warto podkreślić, że ministra rodziny Agnieszka Dziemianowicz-Bąk początkowo optowała za kwotą 5 tys. zł brutto, ale pod wpływem ministra finansów Andrzeja Domańskiego została obniżona do 4806 zł brutto.

Obawy przedsiębiorców przed inflacyjnym wpływem wzrostu płac

Organizacje pracodawców wyrażają coraz większe obawy dotyczące tempa wzrostu płacy minimalnej i jego wpływu na konkurencyjność polskich przedsiębiorstw. Jak wskazuje Konfederacja Lewiatan, cytując eksperta Jacka Męcinę, obecny poziom wzrostu znacznie przewyższa inflację.

Przedsiębiorcy argumentują, że zbyt szybki wzrost minimalnego wynagrodzenia może prowadzić do zwiększenia bezrobocia, szczególnie wśród pracowników o niskich kwalifikacjach. Postulują wprowadzenie bardziej przewidywalnego i stabilnego mechanizmu ustalania płacy minimalnej, który uwzględniałby zarówno potrzeby pracowników, jak i możliwości ekonomiczne pracodawców.

Propozycja 50 proc. przeciętnej płacy jako punktu wyjścia do negocjacji ma, według organizacji, zapewnić sprawiedliwy balans między ochroną interesów pracowników a zachowaniem konkurencyjności polskiej gospodarki.