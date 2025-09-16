Decyzja rządu o wzroście płacy minimalnej z 4666 zł do 4806 zł w 2026 roku wpłynie na budżety milionów Polaków i tysięcy firm. Najniższe wynagrodzenie w Polsce pobiera obecnie około 15 procent wszystkich pracowników, co oznacza ponad 3 miliony osób. Jednak konsekwencje tej decyzji odczują także przedsiębiorcy prowadzący jednoosobowe działalności gospodarcze.
- Płaca minimalna wzrośnie o 140 zł brutto, czyli do 4806 zł w 2026 roku
- Składki ZUS dla początkujących przedsiębiorców wzrosną o około 200 zł rocznie
- Maksymalna odprawa przy zwolnieniu wzrośnie do ponad 72 tysięcy złotych
- Dodatki za pracę nocną będą wahać się między 5,22 zł a 6,01 zł za godzinę
Składki ZUS 2026 - mały ZUS drożeje wraz z płacą minimalną
Wzrost płacy minimalnej bezpośrednio wpływa na wysokość składek ZUS dla początkujących przedsiębiorców. Mały ZUS, którym objęci są przedsiębiorcy w pierwszych 24 miesiącach działalności (po okresie ulgi na start), jest liczony od 30 procent najniższego wynagrodzenia.
W 2026 roku podstawa wymiaru składek ZUS dla początkujących przedsiębiorców wyniesie 1441,80 zł, co przełoży się na następujące miesięczne obciążenia:
- Składka emerytalna (19,52 proc.): 281,44 zł
- Składka rentowa (8 proc.): 115,34 zł
- Składka chorobowa dobrowolna (2,45 proc.): 35,32 zł
- Składka wypadkowa (1,67 proc.): 42,08 zł
Łącznie przedsiębiorca zapłaci miesięcznie 474,18 zł za wszystkie składki ZUS (wraz z dobrowolną chorobową). To oznacza wzrost o około 200 złotych rocznie w porównaniu do obecnych stawek.
Podwyżka płacy minimalnej 2026 - konsekwencje dla świadczeń pracowniczych
Wyższa płaca minimalna oznacza także wzrost szeregu świadczeń i odszkodowań dla pracowników. Podwyżka płacy minimalnej pociągnie za sobą automatyczne zwiększenie:
Odprawy i odszkodowania:
- Maksymalna odprawa przy zwolnieniu grupowym lub z przyczyn niedotyczących pracownika: 72 090 zł
- Minimalne odszkodowanie za dyskryminację lub mobbing: 4806 zł
- Maksymalne świadczenie szkoleniowe dla zwalnianych: 9612 zł
Inne świadczenia powiązane z płacą minimalną:
- Wynagrodzenie za gotowość do pracy i przestój: 4806 zł
- Podstawa składek ZUS dla osób na urlopach wychowawczych: 3604,50 zł
- Minimalna podstawa składek dla duchownych: 4806 zł
Dodatki za pracę nocną w 2026 roku - nowe stawki
Praca nocna będzie lepiej wynagradzana już od stycznia 2026 roku. Dodatek za godzinę pracy w nocy jest uzależniony od liczby godzin do przepracowania w danym miesiącu i będzie wynosił:
- Styczeń, luty, maj, sierpień, listopad, grudzień: 6,01 zł/godz (160 godz. do przepracowania)
- Marzec, wrzesień, październik: 5,46 zł/godz (176 godz.)
- Kwiecień, czerwiec: 5,72 zł/godz (168 godz.)
- Lipiec: 5,22 zł/godz (184 godz.)
Koszty pracy rosną - przedsiębiorcy liczą straty
Koszty pracy wzrosną nie tylko dla firm zatrudniających pracowników na umowę o pracę za płacę minimalną. Również przedsiębiorcy prowadzący jednoosobowe działalności odczują podwyżki w postaci wyższych składek ZUS.
Choć wzrost o 200 złotych rocznie może wydawać się niewielki, dla początkujących przedsiębiorców każdy dodatkowy koszt ma znaczenie. Trzeba jednak pamiętać, że po 24 miesiącach korzystania z małego ZUS-u, przedsiębiorca przechodzi na duży ZUS, liczony od średniej krajowej, który jest znacznie wyższy.
Płaca minimalna netto po odliczeniu wszystkich składek i zaliczki na podatek wyniesie w 2026 roku nieco ponad 3600 złotych, co oznacza realną podwyżkę około 100 złotych miesięcznie na rękę dla pracowników.
