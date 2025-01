i Autor: Shutterstock

Zatrudnienie

5 minut rozmowy i do roboty! Tak wygląda rekrutacja do pracy w Biedronce

Biedronka to największy pracodawca w Polsce. Portugalska sieć często szuka pracowników, zamieszczając ogłoszenia o rekrutacji. Sieć zapewnia umowę o pracę, premie, benefity czy paczki świąteczne. Jak wygląda rekrutacja do pracy w Biedronce? Sprawdziła to dziennikarka serwisu kobieta.wp.pl, zgłaszając się do pracy na stanowisko kasjera w jednym z krakowskich sklepów sieci.