Polska intensyfikuje walkę o globalne inwestycje w nowoczesny, neutralny emisyjnie przemysł, wprowadzając nowe, miliardowe programy wsparcia.

Ministerstwo Rozwoju i Technologii proponuje dotacje oraz nawet 15-letnie zwolnienia z podatku, jednak tylko dla firm gotowych zainwestować minimum 110 mln euro.

Sprawdź, jakie dodatkowe rygorystyczne warunki musisz spełnić, aby Twoja firma mogła ubiegać się o strategiczne finansowanie z puli 5 mld zł.

Polska zamierza powalczyć o miliardowe inwestycje w nowoczesny przemysł. Ministerstwo Rozwoju i Technologii przygotowało projekt ustawy, który przewiduje nowe formy pomocy publicznej dla firm rozwijających technologie neutralne emisyjnie. Przedsiębiorcy będą mogli ubiegać się o dotacje celowe oraz wieloletnie zwolnienia z podatku dochodowego. Na realizację programu zaplanowano 5 mld zł w latach 2027–2036. Projekt przepisów został opublikowany w czwartek na stronach Rządowego Centrum Legislacji. To dopiero propozycja nowych regulacji, a nie uruchomiony już program dotacyjny.

Rząd liczy, że zachęty finansowe skłonią przedsiębiorstwa do lokowania w Polsce zaawansowanych technologicznie przedsięwzięć. Chodzi przede wszystkim o inwestycje związane z czystymi technologiami, transformacją energetyczną i ograniczaniem emisji w gospodarce. Nowe rozwiązania mają również wspierać tworzenie miejsc pracy. Pomoc będzie jednak skierowana do firm gotowych realizować inwestycje o bardzo dużej wartości.

Dotacje nie dla każdego. Firma musi zainwestować co najmniej 110 mln euro

Choć zapowiadane wsparcie opiewa na miliardy złotych, warunki jego uzyskania będą wymagające. Z projektu wynika, że przedsiębiorca ubiegający się o pomoc będzie musiał zobowiązać się do poniesienia nakładów inwestycyjnych o wartości co najmniej 110 mln euro. To jednak nie wszystko. Firma będzie musiała również utworzyć minimum 50 nowych miejsc pracy oraz spełnić co najmniej pięć dodatkowych warunków określonych w projektowanych przepisach.

Oznacza to, że program nie będzie typową dotacją na rozwój niewielkiej działalności gospodarczej. Jego konstrukcja wskazuje na wsparcie dużych, kapitałochłonnych projektów, które mogą mieć istotne znaczenie dla rozwoju przemysłu i nowych technologii w Polsce.

Przedsiębiorcy nie będą mogli także swobodnie przenosić dofinansowanych inwestycji. Projekt przewiduje obowiązek utrzymania przedsięwzięcia w danej lokalizacji przez co najmniej pięć lat. W przypadku małych i średnich przedsiębiorstw okres ten ma wynosić trzy lata.

Nawet 15 lat zwolnienia z podatku. Tak ma działać pomoc dla firm

Jednym z najważniejszych elementów nowych przepisów jest możliwość połączenia dwóch form wsparcia. Pierwszą będzie dotacja celowa, przyznawana na podstawie umowy zawartej między przedsiębiorcą a ministrem właściwym do spraw gospodarki.

Drugą zachętą ma być zwolnienie z podatku dochodowego przez 15 lat w związku z realizacją nowej inwestycji. Dla przedsiębiorstw planujących wielomilionowe przedsięwzięcia możliwość korzystania z pomocy publicznej i preferencji podatkowych może mieć istotne znaczenie przy wyborze miejsca prowadzenia działalności.

Nie oznacza to jednak, że każda firma inwestująca w czyste technologie automatycznie otrzyma pieniądze i przestanie płacić podatek. Uzyskanie wsparcia będzie uzależnione od spełnienia wymogów ustawowych, a szczegółowe zasady pomocy wynikają z projektowanych regulacji.

Nowoczesny przemysł i nowe miejsca pracy. Polska chce wykorzystać unijne przepisy

Projekt przygotowany przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii ma wdrożyć do polskiego prawa rozwiązania wynikające z unijnych ram pomocy państwa na rzecz Paktu dla czystego przemysłu, określanych skrótem CISAF. Dokument Komisji Europejskiej wyznacza zasady, na jakich państwa członkowskie mogą wspierać przedsiębiorstwa realizujące inwestycje służące transformacji energetycznej i ograniczaniu emisji.

Autorzy polskiego projektu wskazują, że jednym z najważniejszych celów jest zwiększenie atrakcyjności kraju dla inwestorów. Nowe zachęty mają pomóc przyciągnąć projekty wykorzystujące zaawansowane technologie oraz wspierać rozwój sektora czystych technologii. Rząd zakłada także, że dzięki inwestycjom powstaną nowe miejsca pracy, które będą utrzymywane przez wymagany okres. Jest to jednak oczekiwany efekt projektowanych przepisów, a nie potwierdzona już liczba nowych etatów.

Kiedy ruszą dotacje? 5 mld zł rozłożone na dziesięć lat

Zgodnie z założeniami projektu instrument wsparcia ma funkcjonować w latach 2027–2036, a jego łączny budżet wyniesie 5 mld zł. Na razie nie podano terminu rozpoczęcia przyjmowania wniosków ani szczegółowego harmonogramu rozdysponowania pieniędzy. Projekt musi jeszcze przejść proces legislacyjny, zanim nowe przepisy będą mogły wejść w życie. Dla polskiego przemysłu może to być istotna zmiana. Państwo chce bowiem konkurować o duże inwestycje nie tylko dostępnością pracowników czy infrastrukturą, ale również dotacjami i preferencjami podatkowymi.

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