Pół miliarda na kosmiczne technologie

O powstaniu Vinci Space Tech Fund poinformował we wtorek w Krakowie minister finansów i gospodarki Andrzej Domański. Fundusz będzie oparty na środkach Banku Gospodarstwa Krajowego. Jego wartość wyniesie pół miliarda złotych.

– Dziś ogłaszamy fundusz dla sektora kosmicznego. Space Tech Fund to pół miliarda złotych – mówił Domański podczas spotkania w Krakowskim Parku Technologicznym.

Jak podkreślał minister, chodzi nie tylko o zapewnienie firmom dodatkowego finansowania. Pieniądze mają pomóc Polsce budować własne technologie i uniezależniać się od zagranicznych rozwiązań.

Firmy dostaną nawet 100 mln zł

Wsparcie ma trafić do polskich spółek rozwijających technologie związane z sektorem kosmicznym. Firmy będą mogły przeznaczyć pieniądze m.in. na rozwój swoich produktów, komercjalizację nowych rozwiązań oraz zwiększanie skali działalności.

Kwoty nie będą małe. Pojedyncza firma będzie mogła pozyskać od 10 do nawet 100 mln zł kapitału. Łącznie na rozwój krajowych spółek kosmicznych BGK przeznaczy 500 mln zł.

Chodzi także o bezpieczeństwo Polski

Rząd przekonuje, że inwestycje w sektor kosmiczny to nie tylko szansa na rozwój nowoczesnych biznesów. To również element budowania gospodarczej niezależności i bezpieczeństwa kraju.

– To nie jest tylko zwiększenie dostępności finansowania. To środki, które pomogą wzmocnić strategiczną niezależność gospodarczą Polski, pozwolą nam krok po kroku budować naszą suwerenność gospodarczą, budować nasze bezpieczeństwo i naszą odporność – powiedział Domański.

Minister zaznaczył również, że fundusz ma być inwestycją w przyszłych polskich liderów technologicznych. Dzięki pieniądzom rodzime firmy mają mieć większą szansę na rozwój i skuteczną rywalizację z zagranicznymi konkurentami.

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