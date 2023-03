500 plus ma 7 lat. Ile pieniędzy wydano na wsparcie rodzin?

Ile kosztowało 500 plus przez 7 lat?

Jak napisał na Twitterze ekonomista Rafał Mundry, na program 500 plus wydano przez 7 lat 225 mld zł. Z jego wyliczeń wynika, że można by sfinansować za to 4,5 tys. autostrad, dwie elektrownie atomowe, czy połowę wszystkich kredytów hipotecznych. Co ciekawe, nie znamy z oficjalnych źródeł skutków społecznych i ekonomicznych wprowadzenia regulacji.

Rafał Mundry złożył więc zapytanie do Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej o to, czy jest zespół, który zbada efekty 500 plus. W zamian dostał odpowiedź resortu, który wyjaśnia, że termin udostepnienia informacji został przedłużony do 24 kwietnia 2023 roku. Czyli dokładną ocenę skutków regulacji poznamy za miesiąc.

Ile pieniędzy dostali rodzice z 500 plus?

Jak wskazuje Rafał Mundry, rodzice przez 7 lat (czyli od startu 500 plus) mogliby dostać nawet 42 tys. zł. Jeśli weźmiemy hipotetycznych rodziców i założymy, że ich dziecko urodziły się w trakcie trwania programu, a ten nie zostanie wycofany w najbliższych latach, to mogą liczyć na 108 tys. zł. To oczywiście niejedyne wsparcie na jakie mogą liczyć rodzice, bo przysługuje im m.in. Rodzinny Kapitał Opiekuńczy, dofinansowanie do żłobka, czy zwolnienie z podatku po narodzinach dziecka.

Pieniądze to nie wszystko Marek Budzisz Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.