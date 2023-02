500 plus na twojego czworonożnego pupila. Jak uzyskać dofinansowanie?

Mieszkanie Plus tylko dla bogatych? Ceny na tym rządowym osiedlu zwalają z nóg!

500 plus na psa i kota

Aby uzyskać szczegółowe informacje, czy dana gmina aktualnie dofinansowuje sterylizacje i kastracje zwierząt domowych oraz na jakich warunkach, należy skontaktować się z urzędem. Dofinansowanie na psa i kota, potocznie nazywane 500 plus na psa i kota, to nic innego jak dopłaty dla właścicieli domowych zwierząt na zabiegi weterynaryjne. Utrzymanie pupila wiąże się z dużymi wydatkami, które dotyczą nie tylko karmy, ale również wizyt w gabinetach weterynarzy.

Koszty leczenia psa lub kota mogą wynieść bardzo dużo, czasem to wydatek rzędu nawet kilku tysięcy złotych. Do tego dochodzą koszty ewentualnych badań, konsultacji, wizyt na zmiany opatrunków czy zakup środków przeciwbólowych. W ramach projektu, który ma na celu walkę z bezdomnością kotów i psów, właściciele tych zwierząt mogą uzyskać dofinansowanie na zabiegi weterynaryjne.

Pod koniec ubiegłego roku rząd poinformował, że zamierza wprowadzić ustawę o obowiązku chipowania psów. - Chcemy wprowadzić ustawę o obowiązku chipowania psów, tak żeby każdy był odpowiedzialny za to zwierzę, którym się opiekuje, a nie tylko jak jest mu miłe i wygodne - mówił w grudniu wicepremier Henryk Kowalczyk. - Mam nadzieję, że we współpracy z samorządami, bo one najlepiej wiedzą, jaki jest z tym problem, tego dokonamy - dodał wówczas minister rolnictwa.

