Deklaracja śmieciowa – podstawa dla właściciela nieruchomości

Każdy nowy właściciel nieruchomości, który zaczyna z niej korzystać, ma obowiązek zgłosić do urzędu deklarację śmieciową. Wynika to wprost z Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Za porządek na swoim terenie odpowiada gmina lub związek międzygminny, które w uchwałach określają zasady wywozu śmieci. Jeśli deklaracja nie zostanie złożona – samorząd określi wysokość opłaty na podstawie szacunków.

Deklarację trzeba wypełnić dokładnie – opłata za śmieci to iloczyn stawki ustalonej przez gminę i wskaźnika: najczęściej liczby mieszkańców, czasem zużycia wody lub powierzchni mieszkania. Każda gmina ustala szczegóły indywidualnie – dlatego warto sprawdzić uchwały lokalne.

Zapomnisz o deklaracji? możesz zapłacić 6000 zł

Zdarza się, że właściciele nieruchomości zapominają o tej formalności. Wtedy gmina może działać na podstawie art. 6o ust. 1 ustawy. Co to oznacza? Że opłata zostanie wyliczona administracyjnie, a według przepisów Ordynacji podatkowej: „Zobowiązanie podatkowe przedawnia się z upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku”.

W praktyce – brak deklaracji może kosztować nawet 6000 zł, jeśli miesięczna opłata wynosiła 100 zł.

Kto i kiedy musi złożyć deklarację?

Obowiązek złożenia dokumentu spoczywa na właścicielu, ale może to zrobić także pełnomocnik, użytkownik wieczysty, zarządca czy inny podmiot władający nieruchomością. Jeśli lokal ma kilku współwłaścicieli, deklarację składa ten, kto faktycznie korzysta z nieruchomości. Na zgłoszenie mamy 14 dni od dnia zamieszkania lub wytworzenia pierwszych odpadów. Coraz więcej gmin umożliwia załatwienie sprawy przez internet, ale jeśli działa się przez pełnomocnika – trzeba wnieść opłatę skarbową 17 zł.

Segregacja odpadów – zasady, które się opłacają

Sam formularz to nie wszystko. Trzeba jeszcze wiedzieć, jak segregować śmieci. „Rada gminy ma prawo do podwyższenia stawki za odbiór odpadów, jeżeli te nie są zbierane w sposób selektywny lub są zbierane nieprawidłowo” – stawka może wzrosnąć nawet czterokrotnie!

Jak prawidłowo segregować?

Niebieski pojemnik: czysty papier i tektura

Zielony: szkło – ale bez ceramiki, luster i żarówek

Żółty: plastik i metale – bez styropianu, sprzętu AGD i baterii

Brązowy: odpady bio – resztki roślinne, obierki, fusy, ale bez kości i ziemi.

Co nie pasuje do żadnej z frakcji? Trafia do pojemnika na odpady zmieszane (czarny pojemnik) Zużyte leki i elektrośmieci oddajemy do aptek lub specjalnych punktów zbiórki, zużyte ubrania – do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK), które znajdują się w każdej gminie i można z nich korzystać za darmo.

