800 plus jednak od 1 lipca 2023? Kluczowa poprawka do waloryzacji 500 plus

Borys Budka o waloryzacji 500 plus. "To jest kiełbasa wyborcza"

Rząd przyjął we wtorek projekt ustawy podnoszącej świadczenie 500 plus do wysokości 800 zł miesięcznie; zmiany mają wejść w życie 1 stycznia 2024 roku. O tę kwestię był pytany we wtorek w Polsat News szef klubu KO Borys Budka.

"To jest po pierwsze kiełbasa wyborcza, a po drugie Koalicja Obywatelska już dawno powiedziała: sprawdzam" - mówił Budka. "To jest zwykła waloryzacja, która należy się przy wszelkiego rodzaju świadczeniach, złożyliśmy projekt ustawy w Sejmie, on oczywiście trafił do zamrażarki, a dziś Kaczyński odkrywa Amerykę" - dodał.

"Jarosław Kaczyński i Mateusz Morawiecki mówili, że nie da się zmienić budżetu w czasie roku budżetowego". "I co zrobili? Przedłożyli nowelizację budżetu bez 800 plus" - zaznaczył Budka. "To powiemy drugi raz sprawdzam. Otóż przy pracach nad zmianami w budżecie, który zapoczątkował rząd PiS, również złożymy taką poprawkę" - zapowiedział szef klubu KO.

Według polityka poprawka zakłada wprowadzenie 800 plus od 1 lipca, z ewentualnym wyrównaniem.

"To jest przede wszystkim pokazanie, czy rząd PiS tylko mówi i próbuje zastawić na wyborców swego rodzaju pułapkę, czy też ma dobre intencje. Podejrzewam, że to pierwsze, więc Kaczyński nie zgodzi się na waloryzację świadczenia 500 plus od 1 lipca" - powiedział szef klubu KO.

Budka został również zapytany o negatywną opinię lidera Polski 2050 Szymona Hołowni wobec projektu 800 plus. "Zagłosujemy przeciwko 800 plus, bo to marnowanie pieniędzy pod wybory. Zbudujemy Polskę gospodarną, która zainwestuje te pieniądze w naszą przyszłość" - napisał we wtorek po południu na Twitterze Hołownia.

Zdaniem szefa klubu KO Hołownia "nie ma racji, bo waloryzacja powinna dotyczyć przede wszystkim ludzi najsłabszych".

Zgodnie z przyjętym we wtorek przez rząd projektem noweli ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci wypłata świadczenia wychowawczego w nowej wysokości - 800 zł miesięcznie - ma nastąpić do 29 lutego 2024 r. z wyrównaniem od 1 stycznia 2024 r. W uzasadnieniu do projektu wyjaśniono, że wydłużenie terminu wypłat wynika z konieczności wprowadzenia regulacji technicznych zapewniających Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych czas na sprawne obsłużenie wszystkich spraw. "Oczywiście w miarę możliwości organizacyjnych ZUS dołoży wszelkich starań, aby wypłaty świadczenia wychowawczego w nowej kwocie 800 zł dokonywane były na bieżąco, tj. począwszy od świadczenia przysługującego za styczeń 2024 r., dokonanej w styczniu 2024 r." – zaznaczono.

Zmiana wysokości świadczenia nastąpi z urzędu, bez konieczności składania dodatkowego wniosku. Świadczenie 500 plus przysługuje od narodzin dziecka aż do ukończenia przez nie 18 lat. Prawo do niego mają zarówno dzieci przebywające w rodzinach, jak i w pieczy zastępczej.

