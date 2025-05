To już za chwilę!

Praca w nocy to wyzwanie dla organizmu, a osoby, które ją wykonują, powinny być odpowiednio wynagradzane. Niestety, nie zawsze tak się dzieje. Wielu pracowników i zleceniobiorców traci co miesiąc znaczną sumę pieniędzy, nie wiedząc o przysługujących im prawach.

Pracujesz po nocach, należą ci się pieniądze

Wybór między umową o pracę a umową zlecenie zależy od indywidualnych potrzeb i preferencji. Jednak istnieją różnice, które trudno zignorować, zwłaszcza jeśli chodzi o wynagradzanie za pracę w porze nocnej. W przypadku umowy o pracę, zasady są jasno określone przez Kodeks pracy, podczas gdy w umowie zlecenie strony mogą ustalić je dowolnie, co często okazuje się mniej korzystne dla zleceniobiorcy.

W jakich godzinach odbywa się nocna praca

Zgodnie z ustawą z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, praca w godzinach nocnych to praca wykonywana między 21:00 a 7:00, obejmująca maksymalnie 8 godzin czasu pracy. Pracodawca ma możliwość określenia innych godzin rozpoczęcia i zakończenia pory nocnej w układzie zbiorowym pracy lub regulaminie pracy. Wyjątkiem są pracownicy młodociani, dla których pora nocna przypada między 22:00 a 6:00, a w szczególnych przypadkach między 20:00 a 6:00.

Ponad 900 złotych straty u zleceniobiorców

Co sprawia, że pracownicy pracujący w nocy są w lepszej sytuacji niż zleceniobiorcy? Przede wszystkim prawo do dodatku za pracę w porze nocnej. Wynosi on za każdą godzinę pracy 20 proc. stawki godzinowej wynikającej z minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Minimalne wynagrodzenie za pracę w 2025 roku wynosi 4666 złotych, co oznacza, że dodatek w maju i czerwcu to 5,83 zł za godzinę (przy 160 godzinach do przepracowania). W sierpniu będzie taki sam, a w lipcu wyniesie 5,07 zł (przy 184 godzinach pracy). Pracodawcy mogą ustalić wyższą stawkę dodatku, ale nawet przy minimalnej wartości, pracownik pracujący tylko w nocy otrzymuje dodatek w wysokości 932,80 i 932,88 złotych brutto miesięcznie.

Zleceniobiorca, który nie zadba o odpowiednie zapisy w umowie, może być pozbawiony tych pieniędzy. Warto więc zwrócić uwagę na to, by umowa zawierała klauzulę korygującą stawkę za godzinę pracy w porze nocnej.

