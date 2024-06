Wacław Milewski: 98 lat i wciąż w pracy!

Emerytura? To nie dla niego! - Tyle lat człowiek pracuje i nie miał żadnej reklamacji. To coś znaczy - podkreśla 98-latek. - Co robić? Usiąść na cały dzień? - pyta retorycznie najstarszy aktywny zawodowo Polak. Wacław Milewski swoją przygodę z pracą rozpoczął już w wieku 14 lat, a warsztat otworzył po II Wojnie Światowej, mając 19 lat. W sumie daje to 84 lata doświadczenia zawodowego! Jak przekonuje jego wnuk, sekretem długowieczności dziadka jest właśnie jego aktywność zawodowa i intelektualna.

Pracujący seniorzy zyskują

Niewątpliwie pracowity Poznaniak, gdy przejdzie kiedyś na emeryturę zostanie emeryckim krezusem. Na wysokość emerytury wpływa statystyczna średnia długość życia. Państwo daje bowiem wyższą emeryturę wtedy, kiedy prawdopodobnie będzie ją musiało wypłacać krócej. Niższa jest dla tych, którzy na emeryturze zabawią znacznie dłużej, bo wcześniej na nią przeszli, wyższa dla tych, którzy pracują dłużej.

Oczywiście wysokość zarobków ma także wpływ na to, co na nasze konto będzie wpływało po zakończeniu aktywności zawodowej, ale liczą się przede wszystkim staż, regularny wpływ składek na emerytalne konto i nie spieszenie się z przejściem na emeryturę.

Dodajmy jeszcze, że po osiągnięciu setki Wacław Milewski otrzyma dodatkową emeryturę honorową, co uczyni go prawdziwym bogaczem.

98-latek z Poznania marzy o pracy do setki!

98-latek nie zamierza zwalniać tempa i marzy o tym, by dożyć 100. roku życia, wciąż prowadząc swój warsztat.

– Człowiek jest jak maszyna. Gdy któraś z maszyn przestaje pracować, to pada i podobnie jest z człowiekiem – tłumaczy filozofię dziadka wnuk Karol. I dodaje: – Długowieczność dziadka jest z pewnością związana z jego aktywnością zawodową i intelektualną.

Słowa Karola potwierdza prof. Piotr Michoń z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. – Pan Wacław jest świetnym dowodem na to, żebyśmy w pracy nie myśleli tylko o pieniądzach – podkreśla ekspert. – Dla wielu osób emerytura staje się czasem rozbicia struktury dnia, utraty motywacji i pogrzebania relacji budowanych przez lata. Warto więc na ten nowy etap życia odpowiednio się przygotować.

Historia Wacława Milewskiego pokazuje, że praca może być nie tylko obowiązkiem, ale i pasją, a wiek to tylko liczba. 98-latek z Poznania jest inspiracją dla wielu osób, dowodząc, że na realizowanie marzeń i dążenie do celu nigdy nie jest za późno.

