Abonament RTV a emeryci. Jaka kwota emerytury zwalnia z abonamentu RTV 2023?

Osoby, które ukończyły 60 lat oraz mają ustalone prawo do emerytury, której wysokość nie przekracza miesięcznie kwoty 50 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, są zwolnione z obowiązku zapłaty abonamentu RTV.

Nie chcesz płacić abonamentu RTV? Weź dowód osobisty i idź na pocztę

O tym, którzy seniorzy są zwolnieni z płacenia abonamentu, decyduje próg dochodowy. Po waloryzacji świadczeń dla emerytów i rencistów może okazać się, że zwolnienie nam się nie należy. Sprawdź od jakiego progu można być zwolnionym z opłat i w jaki sposób załatwisz formalności. Jeśli spełniamy te warunki, po tegorocznej waloryzacji, nasza emerytura jest niższa niż 2831,27 zł brutto, to możemy iść na pocztę załatwić formalności związane ze zwolnieniem z płacenia abonamentu RTV.

- Formalności dopełnimy w dowolnym urzędzie pocztowym. Na miejscu należy okazać dowód osobisty, decyzję ZUS o wysokości emerytury w danym roku (odcinek emerytury lub decyzję o przyznaniu albo waloryzacji emerytury) oraz wymagane przepisami oświadczenie (druk jest dostępny w każdym urzędzie pocztowym)-czytamy w gazecie.

Zwolnieni z abonamentu RTV. Kto jeszcze nie musi płacić?

Nie tylko seniorzy po 60-tce, którzy mają emeryturę niższą niż 50 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wg GUS w 2022 r., nie muszą płacić za RTV. Z opłat zwolnione są także m.in.: osoby po 75. roku życia, bezrobotni, osoby co do których orzeczono o zaliczeniu do I grupy inwalidów lub o całkowitej niezdolności do pracy.

Jednak Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji uznała, iż nawet osoba, która miała ustalone prawo do emerytury, pobierając rentę rodzinną po zmarłym małżonku, nie może zostać zwolniona z opłat abonamentowych. Zgodnie z zapisem ustawy o opłatach abonamentowych zwolnione są z nich między innymi:

osoby zaliczane do I grupy inwalidzkiej

ze stwierdzeniem o całkowitej niezdolności do pracy

mające więcej niż 75 lat

osoby niesłyszące oraz niewidome

osoby o statusie bezrobotnego

emeryci i renciści, których świadczenia emerytalne nie przekraczają 50 proc. minimalnego wynagrodzenia za dany rok

Abonament RTV 2023. Ile wynosi opłata?

W 2023 roku czeka nas znacząca podwyżka abonamentu telewizyjnego. Ostatnia podwyżka od stycznia 2021 r. w stosunku do 2020 r. wynosiła 50 gr za miesiąc użytkowania radioodbiornika i 1,8 zł za odbiornik telewizyjny. Tym razem będzie to odpowiednio 1,2 zł i 2,8 zł.

Opłata za radioodbiornik (za 1 miesiąc) - 8,70 zł. W przypadku uiszczania opłaty każdego miesiąca - opłata za rok wyniesie - 104,40 zł.

Opłata za odbiornik telewizyjny lub telewizyjny i radiofoniczny (za 1 miesiąc) - 27,30 zł. W przypadku uiszczania opłaty każdego miesiąca - opłata za rok wyniesie - 327,60 zł.

Opłatę za abonament można uiszczać co miesiąc lub z góry za cały rok. W przypadku opłaty ryczałtem za 12 miesięcy otrzymamy zniżkę w wysokości 10 proc. Graniczną datą był w tym przypadku 25 stycznia 2023 r.

Oficjalnie wiemy już, że w 2024 roku stawki za abonament RTV będą dokładnie takie same - terminy płatności z dużym prawdopodobieństwem również.

Stawka abonamentu RTV 2023 za używanie odbiornika telewizyjnego albo radiofonicznego i telewizyjnego:

53,00 zł za dwa miesiące,

78,70 zł za trzy miesiące,

155,70 zł za sześć miesięcy,

294,90 zł za rok kalendarzowy;

Za używanie odbiornika radiofonicznego:

16,90 zł za dwa miesiące,

25,10 zł za trzy miesiące,

49,60 zł za sześć miesięcy,

94,00 zł za rok kalendarzowy.

Pieniądze to nie wszystko. Piotr Bujak Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Sonda Czy opłacasz abonament RTV? Tak Nie

Zamawianie przesyłek bywa bardzo stresujące. Zwłaszcza, kiedy kurierów udają dowcipnisie z VOX FM.

Posłuchaj reakcji słuchaczki!