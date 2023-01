500 plus dla małżeństw. Znamy zasady i kwoty wypłat

5 tys. zł kary za brak ważnego dokumentu! Dotyczy to milionów Polaków

500 plus dla małżeństw. Petycja trafiła do Sejmu

Do Sejmu trafiła petycja obywatelska zakładająca wypłatę świadczenia "500 plus" dla małżeństw z 50-letnim stażem. Jak podkreślają pomysłodawcy, polscy seniorzy często mają problemy z utrzymaniem się ponieważ kwoty ich emerytur są zbyt niskie - nieadekwatne chociażby do aktualnego wskaźnika inflacji.

Aktualnie nie jest wiadomo jakie byłyby zasady wypłacenia dodatku 500 plus dla małżeństw - o ewentualnych szczegółach zdecydują parlamentarzyści po rozpatrzeniu obywatelskiego projektu.

System emerytalny w Polsce. Jaki byłby koszt projektu?

W 2022 roku emerytury stanowiły jedynie 50 procent pensji - tak wynikało z wyliczeń Instytutu Emerytalnego. ZUS wskazuje, że świadczenia wypłacane za 20 lat mogą odpowiadać wynagrodzeniom tylko w 30%. Natomiast za minimum pozwalające na godną egzystencję uważa się 40 procent - przytacza eska.pl.

W roku 2023 rząd zaplanował rekordową waloryzację rent i emerytur na poziomie 13,8 proc.

Małżeństw z 40-letnim stażem jest obecnie w Polsce około 156,7 tys., więc koszt jednorazowego świadczenia w wysokości 500 zł to 78,3 mln zł. Małżeństw z 50-letnim mamy w kraju ok. 97,3 tys., co daje koszt 48,4 mln złotych miesięcznie.

