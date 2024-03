i Autor: Shutterstock

Abonament RTV

Abonament RTV od radia w aucie. Kontrolerzy robią zdjęcia zaparkowanych samochodów

Zgodnie z prawem, powinniśmy płacić abonament RTV za odbiornik radiowy, nawet jeśli jest to radio samochodowe. Jeśli będziemy tego unikać, grozi nam kara wysokości 30-krotności miesięcznego abonamentu. Zdarzały się sytuacje, w których kontrolerzy Poczty Polskiej robili zdjęcia wnętrz zaparkowanych aut, jednak mogą być to niewystarczające dowody do nałożenia kary.