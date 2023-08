Abonament RTV. Tysiące postępowań egzekucyjnych za niepłacenie abonamentu!

Kontrolerzy sprawdzą, czy płacisz abonament

Właściciele odbiorników telewizyjnych i radiowych cały czas są pod lupą Poczty Polskiej, która sprawdza, kto uczciwie płaci z tego tytułu abonament. Okazuje się, że spora grupa unika tego obowiązku. Okazuje się, że w I półroczu 2023 roku wszczęto postępowania egzekucyjne na podstawie 5 958 tytułów wykonawczych wystawionych w związku z nieuiszczoną opłatą abonamentową za używanie odbiornika. Dla porównania, w I półroczu 2022 roku wszczęto postępowania egzekucyjne na podstawie 25 444 tytułów wykonawczych we wspomnianym zakresie. W całym 2022 roku wszczęto postępowania na podstawie 46 255 tytułów wykonawczych. Kara za niepłacenie abonamentu RTV to 30-krotność jego miesięcznej wysokości.

Jednak taki krok to ostateczność. Jeśli kontroler wykryje nieprawidłowości, to w pierwszej kolejności do właściciela telewizora czy radia przychodzi listowne upomnienie dotyczące opłaty abonamentowej RTV. Drugim krokiem jest wystawienie przez Pocztę Polską tytułu wykonawczego i skierowanie go do organu egzekucyjnego - miejscowego naczelnika urzędu skarbowego. Należności ściągają poborcy skarbowi ze specjalnej komórki, którzy mają podobne uprawnienia do komorników.

Jak umorzyć lub rozłożyć na raty zaległości? Nie ma nic gorszego niż unikanie kontaktu i udawanie, że nic się nie dzieje, a sprawa nas nie dotyczy. Wtedy egzekucja jest niemal murowana. Jeśli suma do zapłaty przerasta nasze możliwości, to można wnioskować do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji o rozłożenie na raty należności lub całkowite umorzenie długu.

Przypominamy, że obecnie opłata za sam odbiornik radiowy wynosi 8,70 zł., zaś telewizor 27,30 zł miesięcznie. Z opłat zwolnione są m.in. osoby powyżej 75 roku życia.

