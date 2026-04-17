Tanie abonamenty z marketu

Najpierw zakupy, a teraz telefon komórkowy? Jak wynika z zapowiedzi, dyskontowa potęga szykuje kolejną ofensywę. Lidl chce uruchomić własną ofertę telefonii komórkowej i abonamentów.

Nowa usługa ma pojawić się także w Polsce. Sieć zapowiada proste, cyfrowe i niedrogie pakiety dla klientów.

Dyskont łączy siły z firmą technologiczną

Handlowy gigant nie działa sam. W nowym projekcie partnerem Lidla będzie firma technologiczna 1GLOBAL, która specjalizuje się w globalnych rozwiązaniach telekomunikacyjnych.

W ramach współpracy spółki z Grupą Schwarz, do której należy Lidl, przejmą niemal 10 proc. udziałów w 1GLOBAL. Przez najbliższe pięć lat firma ma być wyłącznym partnerem technologicznym projektu.

Plan jest prosty: Lidl chce zostać tzw. operatorem wirtualnym, czyli MVNO. Oznacza to, że sieć nie będzie budowała własnych masztów, lecz skorzysta z infrastruktury już istniejących operatorów. Dzięki temu oferta ma być tańsza i bardziej elastyczna.

Klient w aplikacji zmieni sobie pakiet

Kluczową rolę odegra znana klientom aplikacja Lidl Plus oraz usługa Lidl Connect. To właśnie w aplikacji użytkownicy będą mogli zarządzać abonamentem, zmieniać pakiety i kontrolować swoje usługi.

Sieć dyskontów zapowiada brak długoterminowych umów. Wszystko ma działać w pełni cyfrowo.

"Nasza technologia skupia się na prostych ofertach dopasowanych do potrzeb użytkowników i ich urządzeń" – mówi Hakan Koç, założyciel i prezes 1GLOBAL.

Dyskont ma ogromną bazę klientów

Z kolei przedstawiciele Lidla podkreślają, że ich wielka baza klientów może być ogromnym atutem. Z aplikacji Lidl Plus korzysta już ponad 100 milionów osób, a sama sieć ma ponad 12 tys. sklepów w 31 krajach.

Z kolei w Polsce Lidl posiada już ponad 950 sklepów i kilka milionów klientów. Jeśli nowa oferta pojawi się nad Wisłą, może poważnie namieszać na rynku telekomunikacyjnym.

Na razie Lidl nie zdradza, kiedy dokładnie ruszy z własną telefonią w Polsce.

PTNW Balcerowicz