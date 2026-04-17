Perfumy za 5 zł przy zakupie dwóch sztuk – tylko do soboty

Karty Moja Biedronka obowiązkowa, bo bez niej ani rusz

Promocje obejmują kosmetyki, słodycze, oliwę i karmy dla zwierząt

Dzienny limit na perfumy w promocji to maksymalnie dwie sztuki

Perfumy Made In Lab za 5 zł – hit powraca od 17 kwietnia

Największą atrakcją dzisiejszych promocji w Biedronce są kosmetyki marki Made In Lab, w tym jej kultowe perfumy. To odpowiedniki luksusowych zapachów z wyższej półki, które na co dzień kosztują 49,99 zł za sztukę. Od dziś, przy zakupie dwóch produktów tej marki, drugi kosztuje zaledwie 5 zł.

Za komplet dwóch flakonów zapłacisz więc niespełna 55 zł zamiast prawie 100 zł. Oszczędność jest realna i konkretna.

Podobna akcja już raz zelektryzowała klientów sieci – i szybko zniknęła z półek. Tym razem promocja obejmuje wszystkie kosmetyki Made In Lab, nie tylko perfumy.

Ważne zasady: Żeby skorzystać z oferty, trzeba zeskanować kartę Moja Biedronka – fizyczną lub tę w aplikacji mobilnej. Ustalono też dzienny limit: maksymalnie dwie sztuki za 5 zł na osobę.

Biedronka od 17 kwietnia – gratis na kosmetyki, słodycze i karmy

Obok hitowej akcji z perfumami sieć przygotowała też sporą dawkę promocji „gratis”. W dziale kosmetycznym warto zwrócić uwagę na:

2+2 gratis na całą markę Bell

1+1 gratis na żele pod prysznic Adidas Vibes

Właściciele zwierząt domowych nie odejdą z kwitkiem. Biedronka oferuje:

4+4 gratis na karmę dla psa Pedigree , 400 g

, 400 g 4+4 gratis na karmę dla kota Whiskas, 400 g

Tu również niezbędna jest karta lub aplikacja Moja Biedronka.

Co z działem spożywczym? Czekolada Milka i oliwa gratis

Miłośnicy słodkości mogą liczyć na 1+1 gratis na czekolady Milka w dużych tabliczkach (250–300 g) oraz 2+2 gratis na batony Kit Kat. Tych zakupów nie trzeba odkładać na koniec tygodnia – oferta rusza już dziś.

W tym samym czasie obowiązuje też 1+1 gratis na oliwę z oliwek Casa de Azeite. To dobry moment, żeby uzupełnić spiżarnię w sprawdzony produkt za połowę ceny.

Tylko do soboty – nie warto zwlekać

Wszystkie wymienione promocje w Biedronce trwają tylko przez dwa dni: od piątku 17 kwietnia do soboty 18 kwietnia. To klasyczna krótka akcja weekendowa, która ma skłonić klientów do szybkiej decyzji.

Jeśli planujesz zakupy, zainstaluj lub zaktualizuj aplikację Moja Biedronka przed wyjściem z domu – bez niej część ofert przepadnie.

