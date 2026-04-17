Perfumy za 5 zł i góra gratisów. Biedronka zaskakuje klientów już od dziś, 17 kwietnia

Adrianna Ewa Stawska-Ostaszewska
Marta Kowalska
2026-04-17 10:41

Od dziś, 17 kwietnia, Biedronka uruchamia nową falę promocji, która potrwa tylko do soboty. W centrum uwagi są perfumy Made In Lab w rekordowo niskiej cenie oraz akcje „gratis” na kosmetyki, słodycze i karmy dla zwierząt.

Autor: Wygenerowane przez AI
  • Perfumy za 5 zł przy zakupie dwóch sztuk – tylko do soboty
  • Karty Moja Biedronka obowiązkowa, bo bez niej ani rusz
  • Promocje obejmują kosmetyki, słodycze, oliwę i karmy dla zwierząt
  • Dzienny limit na perfumy w promocji to maksymalnie dwie sztuki
Super Biznes SE Google News

Perfumy Made In Lab za 5 zł – hit powraca od 17 kwietnia

Największą atrakcją dzisiejszych promocji w Biedroncekosmetyki marki Made In Lab, w tym jej kultowe perfumy. To odpowiedniki luksusowych zapachów z wyższej półki, które na co dzień kosztują 49,99 zł za sztukę. Od dziś, przy zakupie dwóch produktów tej marki, drugi kosztuje zaledwie 5 zł.

Za komplet dwóch flakonów zapłacisz więc niespełna 55 zł zamiast prawie 100 zł. Oszczędność jest realna i konkretna.

Podobna akcja już raz zelektryzowała klientów sieci – i szybko zniknęła z półek. Tym razem promocja obejmuje wszystkie kosmetyki Made In Lab, nie tylko perfumy.

Ważne zasady: Żeby skorzystać z oferty, trzeba zeskanować kartę Moja Biedronka – fizyczną lub tę w aplikacji mobilnej. Ustalono też dzienny limit: maksymalnie dwie sztuki za 5 zł na osobę.

Biedronka od 17 kwietnia – gratis na kosmetyki, słodycze i karmy

Obok hitowej akcji z perfumami sieć przygotowała też sporą dawkę promocji „gratis”. W dziale kosmetycznym warto zwrócić uwagę na:

  • 2+2 gratis na całą markę Bell
  • 1+1 gratis na żele pod prysznic Adidas Vibes

Właściciele zwierząt domowych nie odejdą z kwitkiem. Biedronka oferuje:

  • 4+4 gratis na karmę dla psa Pedigree, 400 g
  • 4+4 gratis na karmę dla kota Whiskas, 400 g

Tu również niezbędna jest karta lub aplikacja Moja Biedronka.

Co z działem spożywczym? Czekolada Milka i oliwa gratis

Miłośnicy słodkości mogą liczyć na 1+1 gratis na czekolady Milka w dużych tabliczkach (250–300 g) oraz 2+2 gratis na batony Kit Kat. Tych zakupów nie trzeba odkładać na koniec tygodnia – oferta rusza już dziś.

W tym samym czasie obowiązuje też 1+1 gratis na oliwę z oliwek Casa de Azeite. To dobry moment, żeby uzupełnić spiżarnię w sprawdzony produkt za połowę ceny.

Tylko do soboty – nie warto zwlekać

Wszystkie wymienione promocje w Biedronce trwają tylko przez dwa dni: od piątku 17 kwietnia do soboty 18 kwietnia. To klasyczna krótka akcja weekendowa, która ma skłonić klientów do szybkiej decyzji.

Jeśli planujesz zakupy, zainstaluj lub zaktualizuj aplikację Moja Biedronka przed wyjściem z domu – bez niej część ofert przepadnie.

Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

