Absurdalne przepisy wciąż działają. Kto musi płacić podatek od wdów i sierot?

Nabycie majątku w darowiźnie bądź w drodze dziedziczenia od osób najbliższych według prawa daje zwolnienie z płacenia podatku. Daniny nie muszą płacić:

małżonek,

zstępni,

wstępni,

pasierb,

rodzeństwo,

ojczym i macocha.

Zwolnienie z podatku od spadku nie jest automatyczne. Trzeba zgłosić nabycie majątku do urzędu skarbowego. W przypadku dziedziczenia termin wynosi 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia o nabyciu spadku lub zarejestrowania przez notariusza aktu poświadczenia dziedziczenia.

Co grozi za niedotrzymanie terminu zgłoszenia spadku?

Niedopełnienie obowiązku względem fiskusa powoduje opodatkowanie spadkobierców na zasadach określonych dla nabywców zaliczonych do I grupy podatkowej. Tam stawka wynosi co najmniej 3 proc. podstawy opodatkowania i rośnie w miarę wzrostu wartości nabytego majątku. Co więcej, zgodnie ze stanowiskiem NSA termin nie może być przedłużony ani o jeden dzień dłużej.

Co z planowanymi zmianami?

Zgłoszenie nabycia spadku do urzędu skarbowego w przypadku dziedziczenia po osobach najbliższych od lat krytykowane jest przez ekspertów. Jak pisze bezprawnik.pl - można uznać, że państwo żeruje na osobach, które przepisów dotyczących zwolnienia z podatku od spadków i darowizn nie znają. Sprawę miała rozwiązać nowelizacja przepisów przygotowywana przez Ministerstwo Sprawiedliwości poprzedniej kadencji. W projekcie resort kierowany przez Zbigniewa Ziobrę chciał zlikwidować obowiązek składania zgłoszenia do skarbówki w przypadku tzw. podatku od wdów i sierot. W styczniu 2022 roku nowelizacja miała być na etapie międzyresortowych uzgodnień. Niestety projekt przepisów nigdy do Sejmu nie trafił.

