Action wycofuje niebezpieczne towary! Mogą zagrażać zdrowiu

Beata Lekszycka
Beata Lekszycka
Marta Kowalska
2025-10-08 12:38

Action wydała pilne ostrzeżenie dotyczące bezpieczeństwa. Sieć sklepów natychmiast wycofuje cztery produkty, które mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia – w tym kettlebell 10 kg oraz trzy rodzaje napojów w tubkach - pisze "Fakt". Klienci mogą je zwrócić w każdym sklepie, bez paragonu i z pełnym zwrotem pieniędzy.

Klientka w żółtej bluzie i jeansach stoi tyłem, pchając niebieski koszyk na zakupy w supermarkecie Action, gdzie wycofano niebezpieczne towary. Nad nią logo sklepu, podkreślając pilne ostrzeżenie, o którym przeczytasz na Super Biznes.

i

  • Action wycofuje 4 produkty z powodu zagrożenia dla zdrowia, w tym kettlebell i napoje slush.
  • Kettlebell 10 kg emituje promieniowanie, a napoje slush mają nadmiar glicerolu.
  • Wadliwe produkty można zwrócić w Action, nawet bez paragonu, otrzymując pełny zwrot kosztów.
  • Firma przeprasza i apeluje o sprawdzenie, czy nie posiada się wymienionych artykułów.

Action informuje o wadliwych produktach

Action, jedna z największych sieci sklepów w Polsce z ponad 400 placówkami, poinformowała o natychmiastowym wycofaniu czterech artykułów ze sprzedaży. Powodem są wykryte nieprawidłowości mogące negatywnie wpływać na zdrowie użytkowników. 

Kettlebell 10 kg z promieniowaniem

Pierwszym produktem wycofanym z półek jest kettlebell o wadze 10 kg, dostępny w kolorach: czarnym, różowym i niebieskim. Sprzedawano go od 28 lipca do 7 sierpnia 2025 roku. Kontrola jakości wykazała, że część egzemplarzy emituje podwyższony poziom promieniowania jonizującego.

Choć stwierdzony poziom nie stanowi natychmiastowego zagrożenia, jego długotrwałe oddziaływanie może być szkodliwe.

Szczegóły produktu:

Nazwa: Kettlebell 10 kgNumer artykułu: 3217083Kody EAN: 8714333018244, 8714333018251, 8714333018268Numer producenta: 16018-01

Napoje slush z nadmiarem glicerolu

Oprócz sprzętu sportowego, problem dotyczy także trzech napojów typu slush w tubkach. Badania wykazały przekroczenie dopuszczalnego poziomu glicerolu, określonego przez Niemiecki Federalny Instytut Oceny Ryzyka (BfR).

„Nie ma bezpośredniego powodu do obaw dla konsumentów, którzy już spożyli ten produkt, ponieważ ryzyko dla bezpieczeństwa żywności jest niskie. Produkty te mogą jednak stanowić zagrożenie dla zdrowia, jeśli są spożywane przez osoby wrażliwe w dużych dawkach” — zaznaczono w komunikacie.

Lista wycofanych napojów:

* ICEE Slush Strawberry & Blue Raspberry (250 ml) – nr artykułu: 3215912 / 3215913, EAN: 5060193939568 / 5060193939575,

* Slush Puppie (Blue Raspberry / Strawberry / Mango, 250 ml) – nr artykułu: 3205879, EAN: 5060193935485 / 5060193935522 / 5060193937991,

* Toxic Waste Sour Slushy (Blue Raspberry / Lemon & Lime / Apple, 250 ml) – nr artykułu: 3208609, EAN: 5060193938806 / 5060193938783 / 5060193938769.

Zwrot produktów bez paragonu

Action zapewnia, że każdy klient, który zakupił wadliwe artykuły, może je oddać w dowolnym sklepie sieci. Nie jest wymagane okazanie paragonu, a zwrot kosztów następuje w pełnej wysokości.

Firma podkreśla, że prowadzi regularne wewnętrzne kontrole jakości i współpracuje z instytucjami nadzoru rynku, aby zapewnić maksymalne bezpieczeństwo konsumentów.

