Jak Rafał Trzaskowski tłumaczy finansowanie Campusu Polska?

Rafał Trzaskowski, prezydent Warszawy i wiceprzewodniczący Koalicji Obywatelskiej, odniósł się do zarzutów dotyczących powiązań finansowych między organizowanym przez niego Campusem Polska a firmą Dawtona. Politycy opozycji, w tym Sławomir Mentzen z Konfederacji i Waldemar Buda z PiS, sugerowali konflikt interesów, wskazując na sponsoring wydarzenia oraz wpłaty na fundusz wyborczy Trzaskowskiego przez osoby związane z firmą. Prezydent Warszawy stanowczo zaprzeczył, by miał cokolwiek wspólnego ze sprawą sprzedaży działki pod CPK.

Rafał Trzaskowski, pytany o sponsorowanie Campusu przez firmę Dawtona, podkreślił, że lista partnerów jest publicznie dostępna, a cały proces finansowania jest w pełni przejrzysty. „Jest to wszystko transparentne, zarówno kwestia indywidualnych wpłat na kampanię wyborczą, jak również fundacja publikuje wszystkich partnerów. To są przejrzyste procesy, tu nie ma nic do ukrycia” – stwierdził na antenie TVN24.

Dodał również, że nie ma wpływu na to, kto dokonuje wpłat na jego fundusz wyborczy. Zaprzeczył też, by interweniował w sprawie wiceprezesa firmy Dawtona, Piotra Wielgomasa, choć przyznał, że odwiedził zakłady firmy w trakcie kampanii wyborczej, podobnie jak około 150 innych przedsiębiorstw.

Na czym polega afera z działką pod CPK?

Głównym źródłem kontrowersji jest transakcja z grudnia 2023 roku. Jak ujawnił portal „Wirtualna Polska”, Ministerstwo Rolnictwa, kierowane wówczas przez polityków Prawa i Sprawiedliwości, wydało zgodę na sprzedaż wiceprezesowi firmy Dawtona działki o imponującej powierzchni 160 hektarów. Sprawa nabrała rozgłosu, gdy okazało się, że przez ten teren ma przebiegać planowana linia kolei dużych prędkości, stanowiąca kluczowy element projektu Centralnego Portu Komunikacyjnego.

Kontrowersje budzi fakt, że państwowa działka, przez którą ma przebiegać linia kolei do CPK, została sprzedana wiceprezesowi firmy Dawtona tuż przed zmianą rządu. Sam Trzaskowski określił tę sytuację jako „nieprawdopodobną bezczelność” ze strony poprzedniej ekipy rządzącej. „Koledzy z PiS, po tym jak już nie powinni rządzić, dokonali tej bardzo kontrowersyjnej transakcji i dzisiaj mają do nas pretensje, że niezbyt szybko tropiliśmy ich afery” – skomentował, odwracając zarzuty w stronę swoich politycznych oponentów.

Jakie jest stanowisko firmy Dawtona w tej sprawie?

W odpowiedzi na medialne doniesienia Piotr Wielgomas, wiceprezes firmy Dawtona, wydał oświadczenie, w którym odniósł się do sprawy. Zapewnił, że w momencie nabycia nieruchomości nie posiadał wiedzy na temat tego, że znajdzie się ona w planach inwestycyjnych związanych z CPK. Co więcej, podkreślił kluczowy zapis w umowie, który daje Krajowemu Ośrodkowi Wsparcia Rolnictwa (KOWR) prawo do odkupienia działki w dowolnym momencie aż do grudnia 2028 roku.

Przedstawiciel firmy Dawtona zapewnia, że w momencie zakupu nie miał świadomości co do planów inwestycyjnych CPK, a umowa zawiera zapis umożliwiający państwu odkupienie gruntu. Obecnie sprawa jest przedmiotem kontroli wszczętej przez resort rolnictwa, a Prokuratura Okręgowa w Warszawie prowadzi w tej sprawie śledztwo. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ma być podstawą do ewentualnego odkupu nieruchomości przez KOWR, co mogłoby zakończyć kontrowersje wokół transakcji.

