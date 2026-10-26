Polacy coraz częściej korzystają z AI

Jeszcze niedawno sztuczna inteligencja kojarzyła się głównie z filmami science fiction. Dziś staje się codziennością. Jak informuje „Puls Biznesu”, w 2026 roku ze sztucznej inteligencji korzysta już 39,8 proc. polskich gospodarstw domowych. Rok wcześniej było to 22,7 proc.

Szybko zmienia się również sytuacja w przedsiębiorstwach. W 2023 roku z AI korzystało zaledwie 3,7 proc. polskich firm. W 2025 roku było to już 8,7 proc., a w 2026 roku wskaźnik wzrósł do 17,8 proc.

To pokazuje, jak szybko rozwija się nowa technologia. Dla porównania dostęp do internetu ma już prawie 97 proc. mieszkańców Polski. Czy sztuczna inteligencja za kilka lat stanie się równie powszechna?

Większość firm postawi na sztuczną inteligencję?

Prognozy wskazują, że to dopiero początek zmian. Z modelu opracowanego przez „Puls Biznesu” na podstawie danych GUS wynika, że w 2031 roku ze sztucznej inteligencji może korzystać ponad połowa polskich przedsiębiorstw.

Na tym nie koniec. W 2035 roku udział firm wykorzystujących AI może przekroczyć 80 proc. Oznaczałoby to, że sztuczna inteligencja stanie się standardowym narzędziem w biznesie.

Zwolennicy szybkiego rozwoju tej technologii liczą na wzrost wydajności pracy, szybszy rozwój gospodarki i poprawę poziomu życia. Ich zdaniem kraje, które najlepiej wykorzystają możliwości AI, mogą w przyszłości zyskać przewagę nad konkurentami.

Ekonomista ostrzega przed oddaniem kontroli maszynom

Nie wszyscy patrzą jednak na tę rewolucję z entuzjazmem. Prof. Jakub Growiec, ekonomista SGH i doradca ekonomiczny w Departamencie Analiz Ekonomicznych NBP, uważa, że tempo zmian technologicznych może być zbyt duże dla ludzi.

Jak opisuje „Puls Biznesu”, ekspert zwraca uwagę na zagrożenia związane z coraz większą rolą maszyn w podejmowaniu decyzji. Jego zdaniem gwałtowny wzrost wydajności i szybki rozwój gospodarczy mogą wymagać przekazania im znacznej części kontroli.

To właśnie w tym widzi niebezpieczeństwo. Oddawanie maszynom coraz większej władzy nad decyzjami może, w jego ocenie, prowadzić do katastrofalnych konsekwencji.

Analitycy zaznaczają, że sztuczna inteligencja coraz mocniej zmienia polską gospodarkę i codzienne życie. Pytanie nie brzmi już tylko, czy będziemy z niej korzystać, ale także jak daleko pozwolimy jej wejść w nasz świat.

Złoty Laur 2026 - Leszek Balcerowicz