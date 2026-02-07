Dlaczego warto przeczytać ten artykuł:

Dowiesz się, ile dokładnie kosztuje przygotowanie obiadu w airfryerze i piekarniku

Poznasz wyniki testów niemieckich ekspertów porównujących zużycie prądu obu urządzeń

Sprawdzisz, czy airfryer rzeczywiście obniży twoje rachunki za energię elektryczną

Otrzymasz praktyczne wskazówki, jak wybierać urządzenia kuchenne pod kątem oszczędności

Wiatropiec podbija polskie kuchnie – ale czy to opłacalne?

Frytkownica beztłuszczowa zyskała w Polsce rzesze fanów. Paweł Loroch, autor książek "Air fryer dla początkujących" oraz "Air fryer dla smakoszy", nazywa go czule wiatropiecem. To urządzenie stało się hitem sprzedażowym ostatnich lat. Obiecuje szybkie gotowanie, chrupiące efekty i zdrowe posiłki bez zbędnego tłuszczu.

Ale czy faktycznie wpływa na domowy budżet? Czy może to tylko marketing, a tradycyjny piekarnik sprawdza się równie dobrą? Niemieccy eksperci postanowili to sprawdzić.

Testy nie kłamią – liczby mówią wszystko

Fundacja Stiftung Warentest przeprowadziła w 2025 roku eksperyment, który rozwiewa wątpliwości. Specjaliści przygotowali kilogram frytek w obu urządzeniach i zmierzyli czas oraz koszty energii. Rezultaty zaskoczyły nawet sceptyków.

W airfryerze frytki były gotowe po pół godzinie. Rachunek za prąd? Zaledwie 1,30 zł. Piekarnik potrzebował aż półtorej godziny, pochłaniając energię wartą 3,19 zł. Różnica? Ponad dwukrotnie wyższe koszty i trzykrotnie dłuższy czas oczekiwania na posiłek.

Kurczak w airfryerze – ile naprawdę zapłacisz?

Kolejne badania przygotowało niemieckie przedsiębiorstwo EnBW wspólnie z serwisem Stromguide.com. Tym razem testowano skrzydełka z kurczaka – popularną przekąskę w wielu domach.

Wiatropiec zużył między 0,2 a 0,3 kWh energii elektrycznej. Przy aktualnych cenach prądu to wydatek od 34 do 50 groszy. Klasyczny piekarnik pochłonął od 1,0 do 1,2 kWh. Koszt? Od 1,68 do ponad 2 złotych za jedną porcję.

Gdzie tkwi sekret takiej oszczędności? W czasie nagrzewania. Airfryer osiąga odpowiednią temperaturę w jedną do trzech minut. Piekarnik musi się rozgrzewać przez kwadrans, a czasem dłużej. To właśnie te dodatkowe minuty drastycznie zwiększają pobór energii.

Co wybrać, żeby nie przepłacać?

Specjaliści są zgodni – nie każde urządzenie pasuje do każdego gospodarstwa domowego. Klucz tkwi w dopasowaniu mocy i wielkości do faktycznych potrzeb. Duży airfryer używany do podgrzania bułki to przepalanie pieniędzy. Podobnie piekarnik rozpalony dla małej porcji warzyw.

Przed zakupem zastanów się, ile osób będziesz karmić i jak często. Do codziennego użytku dla dwóch, trzech osób wiatropiec to strzał w dziesiątkę. Oszczędzisz czas, energię i nerwy. A rachunki? Mogą być niższe nawet o kilkadziesiąt złotych miesięcznie.

Niemieckie badania Stiftung Warentest oraz analizy EnBW i Stromguide.com nie pozostawiają złudzeń. Airfryer to nie marketingowy chwyt, lecz realna szansa na obniżenie kosztów domowego budżetu. Inwestycja, która zwraca się w rachunkach za prąd.

