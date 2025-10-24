Wielofunkcyjny Air Fryer AMBIANO w ALDI za 299 zł: Nowoczesne urządzenie o pojemności 8 l i mocy 2400.

Technologia Sync-Finish pozwala na jednoczesne przygotowanie dwóch dań, a cyfrowy wyświetlacz i 9 programów ułatwiają obsługę.

Air Fryer redukuje tłuszcz nawet o 80%, zapewniając chrupkość bez smażenia i eliminując nieprzyjemne zapachy.

Długa gwarancja i łatwe czyszczenie: 3-letnia gwarancja oraz powłoka non-stick koszy podkreślają jakość i praktyczność urządzenia.

Air Fryer 8 l w ALDI – nowoczesne gotowanie bez tłuszczu

Nowy Air Fryer AMBIANO dostępny w sklepach ALDI to sprzęt, który łączy nowoczesną technologię z praktycznymi rozwiązaniami. Urządzenie o łącznej pojemności 8 litrów i mocy 2400 W umożliwia przygotowanie posiłków dla całej rodziny. W cenie 299 zł mamy funkcjonalny sprzęt z dziewięcioma programami automatycznymi, dopasowanymi do różnych rodzajów potraw.

Jednym z kluczowych atutów jest technologia Sync-Finish, która pozwala gotować dwa dania jednocześnie – nawet jeśli każde wymaga innej temperatury czy czasu pieczenia. Dodatkowe piętrowe kosze zwiększają możliwości urządzenia, umożliwiając obróbkę kilku potraw w tym samym czasie.

Frytkownica AMBIANO to nie tylko szybkość i wygoda, ale również trwałość. Producent udziela aż 3-letniej gwarancji, co potwierdza wysoką jakość wykonania i użytych materiałów.

Intuicyjny panel i praktyczne funkcje Air Fryera

Nowy model Air Fryer AMBIANO został wyposażony w cyfrowy wyświetlacz dotykowy, który ułatwia sterowanie i wybór programów. Jak podkreśla Amanda Mikulska-Warzecha, menadżer ds. zakupów ALDI Polska:

„W ALDI dbamy, by w ofercie były dostępne urządzenia funkcjonalne, poszukiwane przez klientów oraz proste i intuicyjne w obsłudze. Air Fryer marki AMBIANO jest wyposażony w cyfrowy wyświetlacz dotykowy i posiada szereg programów, dostosowanych do różnych potrzeb. Dodatkowa funkcja Match-Cook pozwala przy tym na łatwe kopiowanie ustawień.”Dzięki powłoce non-stick, kosze są wyjątkowo łatwe w czyszczeniu, co docenią osoby ceniące porządek po gotowaniu. Urządzenie zaprojektowano tak, by było maksymalnie proste w obsłudze i gotowe do pracy w kilka chwil.

Zdrowe jedzenie z Air Fryer – mniej tłuszczu, więcej smaku

Przygotowane w nim dania mogą zawierać nawet do 80% mniej tłuszczu niż potrawy smażone tradycyjnie. Gorące powietrze zapewnia chrupkość i smak bez konieczności użycia dużej ilości oleju.

Brak otwartego ognia sprawia, że urządzenie jest bezpieczne w użytkowaniu – także w domach z dziećmi. Dodatkowo, gotowanie bez intensywnego zapachu smażenia docenią osoby wrażliwe na aromaty.

