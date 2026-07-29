CBA zatrzymało 3 osoby i weszło do 6 mazowieckich szpitali w związku z podejrzeniem korupcji.

Śledztwo dotyczy przyjmowania łapówek i ustawiania zamówień publicznych w latach 2020-2021.

Sprawdzana jest także prawidłowość wydatkowania środków publicznych na szkolenia personelu medycznego.

Sprawa ma charakter rozwojowy, a śledczy nie wykluczają kolejnych zatrzymań.

Akcja CBA w szpitalach. Chodzi o łapówki i ustawianie przetargów

Funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego weszli do sześciu szpitali na Mazowszu. To efekt śledztwa w sprawie korupcji w służbie zdrowia. Trzy osoby usłyszały już zarzuty przyjmowania łapówek i ustawiania przetargów. Śledczy zabezpieczyli dokumenty i zapowiadają dalsze zatrzymania.

To była duża, skoordynowana akcja. Jak informuje Centralne Biuro Antykorupcyjne, jego funkcjonariusze z warszawskiej delegatury pojawili się 28 lipca 2026 roku w sześciu placówkach medycznych w województwie mazowieckim. Działali na polecenie Prokuratury Okręgowej w Sieradzu, która od początku nadzoruje całe postępowanie.

Głównym celem było zabezpieczenie materiału dowodowego. Funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego weszli do szpitali, aby przeszukać biura i zebrać dokumentację oraz nośniki danych, takie jak dyski komputerowe czy telefony. Wszystkie te materiały mają pomóc w wyjaśnieniu afery korupcyjnej sprzed kilku lat.

KOLEJNA ŚM**RĆ W SZPITALU U KACPRZYKA! TUSK SIĘ SCHOWAŁ!

Kto usłyszał zarzuty w aferze korupcyjnej?

Na razie zarzuty postawiono trzem osobom. CBA nie ujawnia na tym etapie, kim są ani jakie funkcje pełniły. Wiadomo jednak, że to dopiero początek. Rzecznik Biura w oficjalnym komunikacie podkreślił, że sprawa ma charakter wielowątkowy i rozwojowy. To standardowy komunikat, który w praktyce oznacza jedno: będą kolejne zatrzymania.

10