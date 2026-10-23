Sejm zagłosował za podwyżką

Za przyjęciem nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym zagłosowało 377 posłów. Przeciw było 59, a jeden parlamentarzysta wstrzymał się od głosu. Ustawa trafi teraz do Senatu. Później będzie musiała jeszcze uzyskać podpis prezydenta.

Jeśli cały proces legislacyjny zakończy się zgodnie z planem, nowe stawki zaczną obowiązywać 1 stycznia 2027 roku. Podwyżka obejmie między innymi alkohol etylowy, piwo, wino oraz wyroby pośrednie.

O tyle wzrośnie akcyza na alkohol

Zmiany obejmą kilka kategorii napojów alkoholowych. Oto nowe stawki przewidziane w uchwalonej ustawie:

1. Alkohol etylowy: z 8811 zł do 10 109 zł za hektolitr 100-procentowego alkoholu.

2. Piwo: z 12,04 zł do 13,82 zł za hektolitr za każdy stopień Plato.

3. Wino i pozostałe napoje fermentowane: z 245 zł do 280,83 zł za hektolitr.

4. Wyroby pośrednie: z 490 zł do 562,93 zł za hektolitr.

5. Cydr i perry do 5 proc. alkoholu: z 97 zł do 116,40 zł za hektolitr.

W przypadku większości wymienionych kategorii akcyza wzrośnie o około 15 proc. Wyższa, 20-procentowa podwyżka obejmie cydr i perry o zawartości alkoholu do 5 proc.

Czy w sklepach zapłacimy więcej?

Wyższa akcyza może przełożyć się na ceny alkoholu na sklepowych półkach. Nie oznacza to jednak, że piwo, wino czy wódka automatycznie zdrożeją dokładnie o 15 proc. Ostateczna cena zależy również od polityki cenowej producentów, marż sklepów i innych kosztów.

Podwyżka podatku oznacza jednak większe obciążenia dla branży alkoholowej. To, w jakim stopniu zostaną one przeniesione na konsumentów, będzie zależało od decyzji firm.

Dodatkowe pieniądze mają trafić do NFZ

Zwolennicy zmian wskazują, że na podwyżce ma skorzystać również system ochrony zdrowia. Zgodnie z ustawą dodatkowe wpływy uzyskane dzięki wyższej akcyzie mają zasilić Narodowy Fundusz Zdrowia.

Dokładna kwota będzie znana dopiero w 2028 roku. Dlatego przewidziano mechanizm przejściowy: w latach 2027–2028 dotacja dla NFZ ma zostać zwiększona, a później rozliczona po ustaleniu rzeczywistych dodatkowych wpływów z podatku. Dane te mają pomóc w przygotowaniu budżetu państwa na 2029 roku.

Cydr i perry z inną podwyżką

Podczas prac nad ustawą posłowie przyjęli poprawkę dotyczącą cydru i perry o zawartości alkoholu do 5 proc. Ostatecznie przewidziano dla tych napojów podwyżkę akcyzy o 20 proc., podczas gdy dla większości pozostałych kategorii wyniesie ona około 15 proc.

Nowe przepisy nie są jeszcze ostatecznie zatwierdzone. Przed ich wejściem w życie ustawę musi rozpatrzyć Senat, a następnie podpisać prezydent. Jeśli tak się stanie, wyższe stawki zaczną obowiązywać od początku 2027 roku.

Złoty Laur 2026 - Andrzej Poczobut