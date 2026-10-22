Decyzja komisji sejmowej: co się zmieni w akcyzie na cydr?

Dobra wiadomość dla miłośników cydru i producentów tego napoju. Podczas czwartkowego posiedzenia Sejmowa Komisja Finansów Publicznych zajęła się projektem nowelizacji ustawy, który zakłada większą podwyżkę akcyzy na alkohol. Projekt przygotowany przez rząd Donalda Tuska zakładał, że stawka podatku na cydr i perry (o zawartości alkoholu do 5 proc.) wzrośnie z obecnych 97 zł do 122,71 zł za hektolitr.

Posłowie Koalicji Obywatelskiej złożyli jednak poprawkę, aby złagodzić ten wzrost. Komisja przychyliła się do tego wniosku. Co to oznacza w praktyce? Jeśli Sejm poprze tę zmianę, akcyza na cydr i perry od 1 stycznia 2027 roku wzrośnie do 116,40 zł za hektolitr gotowego wyrobu. To wciąż podwyżka, ale zauważalnie niższa od pierwotnej propozycji rządu. Teraz projekt z przyjętą poprawką trafi pod głosowanie w Sejmie i to tam zapadnie ostateczna decyzja.

Jakie alkohole zdrożeją w 2027 roku?

Zmiana dotycząca cydru to tylko fragment większej układanki. Rządowy projekt zakłada bowiem podniesienie stawek akcyzy na wszystkie rodzaje napojów alkoholowych. To oznacza, że od nowego roku czekają nas wyższe ceny w sklepach. Planowana podwyżka akcyzy na alkohol w 2027 roku wykracza poza to, co wcześniej ustalono w tzw. mapie drogowej, co oznacza, że rząd chce jeszcze mocniej opodatkować branżę.

Oto jak mają wyglądać nowe stawki akcyzy od 1 stycznia 2027 roku:

Alkohol etylowy (wódka, spirytus): wzrost z 8811 zł do 10 109 zł za hektolitr 100% alkoholu.

Piwo: wzrost z 12,04 zł do 13,82 zł za hektolitr za każdy stopień Plato.

Wino i pozostałe napoje fermentowane: wzrost z 245 zł do 280,83 zł za hektolitr.

Wyroby pośrednie (np. wina wzmacniane): wzrost z 490 zł do 562,93 zł za hektolitr.

Cydr i perry (do 5% alk.): wzrost z 97 zł do 116,40 zł za hektolitr (zgodnie z poprawką komisji).

Pieniądze na zdrowie. Gdzie trafią dodatkowe środki z akcyzy?

Skąd pomysł na taką podwyżkę? Rząd argumentuje, że dodatkowe pieniądze są potrzebne na finansowanie opieki zdrowotnej. Zgodnie z projektem ustawy, cała nadwyżka uzyskana dzięki podniesieniu akcyzy ma trafić bezpośrednio na konto Narodowego Funduszu Zdrowia.

Mechanizm ma działać w specyficzny sposób. Dokładna kwota, jaką przyniesie podwyżka, będzie znana dopiero w 2028 roku. Te dane posłużą do skonstruowania budżetu NFZ na rok 2029. Aby jednak Fundusz nie czekał tak długo na pieniądze, już w przyszłym roku oraz w 2028 r. ma otrzymać zwiększoną dotację, która zostanie później rozliczona.

Jeśli ustawa zostanie ostatecznie przyjęta przez Sejm i podpisana przez prezydenta, nowe, wyższe stawki akcyzy wejdą w życie 1 stycznia 2027 roku. Oznacza to, że wyższe ceny alkoholu na sklepowych półkach zobaczymy już za kilka miesięcy.

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