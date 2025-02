Wezwania do wojska

Kursy walut 04.02.2025

4 lutego 2025 r. około 9 rano euro wyceniano na 4,22 zł, dolara na 4,10 zł, a franka szwajcarskiego na 4,49 zł.

W poniedziałek 3 lutego około 9 rano najważniejsze waluty były warte:

euro 4,22

dolar amerykański 4,12

frank szwajcarski 4,49

Złotówka może się dalej osłabiać

W najbliższych dniach złoty może kontynuować osłabienie, temat ceł pozostanie głównym czynnikiem determinującym globalne nastroje na rynkach - wskazują w raportach ekonomiści.

"Kursy głównych par z PLN (USD/PLN i EUR/PLN) kierowały się (w poniedziałek - PAP) w okolice istotnych techniczne oporów (odpowiednio 4,17-4,20 oraz 4,24-4,25), które jednak póki co nie były testowane. Temat ceł pomimo ich odroczenia na miesiąc (na import z Kanady i Meksyku) pozostanie głównym czynnikiem determinującym globalne nastroje we wtorek, póki co istotnej deeskalacja rynkowych obaw nie widać, wobec czego zwyżki kursów EUR/PLN i USD/PLN w kierunku ww. poziomów są, w naszej opinii, scenariuszem najbardziej prawdopodobnym w perspektywie obecnego tygodnia" - prognozują ekonomiści PKO BP.

Również ekonomista Banku Millennium wskazuje, że polityka handlowa i związane z nią ryzyka pozostają w centrum uwagi rynków.

"Informacje o odłożeniu o 30 dni – po rozmowach D.Trumpa z liderami Meksyku i Kanady – wprowadzenia ceł na towary importowane do USA z tych państw podziałała tonująco na nastroje rynkowe. Kurs EUR/USD zdołał zawrócić i ulokować się powyżej poziomu 1,03. Od 4,23 'odbił się' natomiast kurs EUR/PLN. Inwestorzy mają jednak świadomość niepewności dotyczącej wojen handlowych" - napisał w raporcie Sutowicz.

"Naszym zdaniem, będzie ona utrzymywała zainteresowanie dolarem na arenie międzynarodowej, choć nie tak gwałtownie jak podczas początku wczorajszej sesji, gdy obowiązywał scenariusz natychmiastowego wprowadzenia przez USA 25 proc. ceł na towary z Meksyku i Kanady. Kalendarium dzisiejszej sesji nie dostarczy rynkowej zmienności. Stawiamy na względną stabilizację rynków finansowych" - dodał.

