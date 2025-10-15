Niemcy planują zachęcić emerytów do pracy, umożliwiając im zarabianie do 2 tys. euro miesięcznie bez podatku dochodowego od 1 stycznia.

Reforma ma na celu złagodzenie skutków starzenia się społeczeństwa i pobudzenie gospodarki, która boryka się z niedoborem pracowników.

Koszt nowego rozwiązania to około 890 mln euro rocznie, a ma ono przeciwdziałać odpływowi 4,8 mln pracowników na emeryturę do 2035 roku.

Podobne rozwiązania, jak w Grecji, gdzie liczba pracujących emerytów wzrosła z 35 tys. do ponad 250 tys., pokazują potencjał tej strategii

Czym jest "aktywna emerytura" i jakie są nowe zasady pracy dla emerytów w Niemczech?

Niemiecki rząd koalicji chadeków (CDU/CSU) i socjaldemokratów (SPD) finalizuje projekt ustawy, który ma całkowicie zmienić warunki zatrudnienia dla seniorów. To jeden z kluczowych pomysłów kanclerza Friedricha Merza, mający na celu aktywizację zawodową osób w wieku emerytalnym. Jak donosi dziennik "Financial Times", który dotarł do projektu, najważniejszym elementem planu jest znacząca ulga podatkowa. Od 1 stycznia osoby pracujące po osiągnięciu wieku emerytalnego będą mogły zarabiać do 2 tys. euro miesięcznie bez płacenia podatku dochodowego. Dotychczas, mimo że praca na emeryturze była dozwolona, wielu seniorów rezygnowało z niej ze względu na wysokie obciążenia fiskalne. Nowe przepisy mają odwrócić tę sytuację, czyniąc dodatkowe zatrudnienie znacznie bardziej opłacalnym. Szacowany roczny koszt tego rozwiązania dla budżetu państwa to około 890 mln euro.

Niemiecki rynek pracy w obliczu kryzysu demograficznego

Największa gospodarka Europy od trzech lat walczy ze stagnacją, a jednym z jej głównych hamulców jest dotkliwy brak wykwalifikowanej siły roboczej. Problem ten będzie się pogłębiał z każdym rokiem, co dobitnie podkreślono w projekcie ustawy. "Niemiecki rynek pracy stoi przed strukturalnymi wyzwaniami wynikającymi ze zmian demograficznych. Pokolenie baby boomers będzie stopniowo przechodzić na emeryturę w nadchodzących latach, podczas gdy do rynku pracy wchodzi coraz mniej młodych osób" – cytuje fragment dokumentu brytyjski dziennik.

Rządowe prognozy są alarmujące – do 2035 roku na emeryturę odejdzie aż 4,8 mln pracowników, co stanowi około 9 proc. całej obecnej siły roboczej. W tej sytuacji atrakcyjna praca dla emerytów w Niemczech staje się nie tylko opcją, ale wręcz koniecznością dla utrzymania stabilności gospodarczej i wydolności systemu zabezpieczeń społecznych -czytamy w Business Insider.

Czy aktywizacja emerytów to sprawdzony pomysł w Europie?

Niemcy nie są pierwszym krajem, który sięga po tego typu narzędzia, by zatrzymać seniorów na rynku pracy. Podobne rozwiązanie z ogromnym sukcesem wdrożyła Grecja. Od 2023 roku pracujący emeryci mogą tam zachować pełne świadczenie emerytalne, a ich dodatkowy dochód z pracy jest objęty jedynie 10-procentowym podatkiem. Business Insider pisze, że efekty przerosły najśmielsze oczekiwania – według danych greckiego ministerstwa pracy, liczba pracujących seniorów wzrosła ponad siedmiokrotnie, z 35 tys. do ponad 250 tys. we wrześniu tego roku. Kanclerz Friedrich Merz zapowiada, że "aktywna emerytura" to dopiero początek "jesieni reform". Pakiet zmian ma na celu kompleksowe przygotowanie kraju na nadchodzące wyzwania demograficzne i długofalowe wzmocnienie jego globalnej konkurencyjności.

