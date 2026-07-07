Minister Zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda staje dziś przed kluczowym testem, mierząc się z ultimatum premiera Donalda Tuska.

Musi zaprezentować plan reformy wynagrodzeń medyków, od którego zależy jej polityczna przyszłość oraz stabilność publicznej służby zdrowia.

Poznaj kulisy tej walki o system i dowiedz się, co ujawniło najnowsze oświadczenie majątkowe minister w obliczu tej presji.

Dziś mija ultimatum premiera

Jolanta Sobierańska-Grenda znalazła się pod ogromną presją. Premier Donald Tusk wyznaczył jej termin na przygotowanie kompleksowego planu zmian dotyczących wynagrodzeń pracowników ochrony zdrowia. Właśnie dziś upływa czas na przedstawienie propozycji, która ma przekonać szefa rządu, że reforma jest możliwa.

Według wcześniejszych zapowiedzi brak satysfakcjonującego projektu może oznaczać poważne konsekwencje polityczne, z dymisją minister zdrowia włącznie. Sprawa nabrała szczególnego znaczenia po ostatniej aferze wokół sytuacji w Szpitalu Południowym, która ponownie uruchomiła dyskusję o funkcjonowaniu całego systemu ochrony zdrowia.

Reforma wynagrodzeń medyków pod lupą

Najważniejszym zadaniem minister jest przygotowanie zmian dotyczących systemu wynagrodzeń medyków. To jeden z najbardziej kosztownych elementów funkcjonowania publicznej ochrony zdrowia, a jednocześnie temat od lat wywołujący napięcia między rządem, szpitalami i środowiskiem lekarskim.

Donald Tusk oczekuje propozycji, która pozwoli ograniczyć narastające wydatki, nie doprowadzając jednocześnie do destabilizacji placówek medycznych. Efekty prac mają zostać przedstawione właśnie dziś.

Tyle zarobiła przed objęciem resortu

W tym samym czasie uwagę zwraca najnowsze oświadczenie majątkowe minister zdrowia. Dokument pokazuje, że w ubiegłym roku Jolanta Sobierańska-Grenda osiągnęła dochód wynoszący około 725 tys. zł.

Największą pozycję stanowiło ponad 530 tys. zł brutto otrzymane ze spółki Szpitale Pomorskie. Kwota obejmowała wynagrodzenie za pracę, część zmienną oraz odszkodowanie wynikające z zakazu konkurencji po zakończeniu kontraktu menedżerskiego.

Kolejne 128 tys. zł brutto minister wykazała z tytułu współpracy z Województwem Podlaskim. Pozostałe dochody pochodziły z działalności naukowej i dydaktycznej.

Z oświadczenia zniknął dom i działka

Nowe oświadczenie majątkowe pokazuje także zmianę w stanie posiadania minister zdrowia. W porównaniu z dokumentem składanym przy obejmowaniu stanowiska nie ma już domu o powierzchni 109 mkw. ani działki liczącej 637 mkw. Jak wyjaśniła Jolanta Sobierańska-Grenda, udziały w tych nieruchomościach zostały przepisane na męża.

Minister podkreślała również, że zdecydowała się opublikować swoje oświadczenie majątkowe, mimo że – jak zaznacza – nie ciążył na niej taki obowiązek. Miało to być element realizowanej przez nią zasady transparentności życia publicznego.

Najbliższe godziny mogą okazać się kluczowe dla przyszłości szefowej resortu. Jeśli przedstawiona dziś reforma wynagrodzeń medyków nie spełni oczekiwań premiera, spekulacje dotyczące zmian w kierownictwie Ministerstwa Zdrowia mogą szybko nabrać realnych kształtów.

EKG 2026 - dr n. med. Krzysztof Kurek, dyrektor medyczny i członek zarządu Grupy LUX MED, rektor Wyższej Szkoły Nauk Medycznych w Warszawie