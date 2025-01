Aldi daje podwyżki. Ile zarobi kasjer?

Aldi podwyższa wynagrodzenia pracowników

Od stycznia 2025 roku Aldi wprowadza podwyżki płac na wszystkich stanowiskach w obszarze sprzedaży i w magazynach. Sieć podniosła wynagrodzenia średnio o 7,6 procent.Nowe stawki obejmą zarówno pracowników sprzedaży, jak i centrów dystrybucyjnych. Sprzedawcy w sieci sklepów Aldi od nowego roku będą zarabiać 5360-6110 zł brutto. Natomiast kierownicy sklepów w zależności od stażu będą zarabiać od 7510 zł do 9010 zł brutto. Co więcej, sieć Aldi oprócz podwyżek styczniowych, oferuje podwyżki stażowe.

W centrach dystrybucyjnych Aldi także pojawią się podwyżki. Początkujący magazynierzy będą zarabiać 5360 zł brutto, a po dwóch latach nawet 5960 zł brutto. Pracownicy kompletacji w magazynach dodatkowo mogą liczyć na premie w wysokości do 2500 zł brutto.

Atrakcyjne benefity i stabilne zatrudnienie

Pracownicy Aldi mogą liczyć nie tylko na atrakcyjne wynagrodzenia w branży, ale także na szeroki wachlarz benefitów. Obejmują one między innymi dostęp do prywatnej opieki medycznej dla pracowników i ich rodzin, platformę do nauki języków obcych, szeroki wachlarz szkoleń, bezpłatne wsparcie psychologiczne, ubezpieczenie na życie na preferencyjnych warunkach oraz darmowe pakiety sportowe w ramach współpracy z Medicover Sport. Warto dodać, że w skład wynagrodzenia pracowników wchodzi m.in. karta przedpłacona dla pracowników o wartości 310 zł do wykorzystania na zakupy w sklepach sieci.Firma dodatkowo wspiera pracowników nagrodami jubileuszowymi czy programem poleceń pracowniczych. W 2024 roku sieć przeznaczyła łącznie 3,5 miliona złotych na dodatki świąteczne dla pracowników - w postaci dodatkowego doładowania karty przedpłaconej na zakupy w Aldi o wartości 350 zł oraz na dodatkowe świadczenie za frekwencję w formie premii absencyjnej o wartości 650 zł (również w formie dodatkowego doładowania do karty przedpłaconej). Aldi dba również o stabilność zatrudnienia – wszyscy nowi pracownicy są zatrudniani bez okresu próbnego, a po roku pracy otrzymują umowy na czas nieokreślony.