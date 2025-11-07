- Sejm uchwalił wyższe podwyżki akcyzy na alkohol: w 2026 r. o 15% i w 2027 r. o 10%, trzykrotnie zwiększając pierwotnie planowane obciążenia.
- Zmiana ma przynieść budżetowi około 1,96 mld zł dodatkowych dochodów w 2026 r., a także ograniczyć spożycie alkoholu i dostosować polskie przepisy do trendów UE.
- • Nowe stawki akcyzy wejdą w życie 1 stycznia 2026 roku i obejmą wszystkie kategorie alkoholu, co prawdopodobnie przełoży się na wzrost cen detalicznych.
- Teraz projekt trafi do Senatu, który może wprowadzić poprawki, zanim ustawa zostanie podpisana przez prezydenta.
Wyższe podwyżki akcyzy na alkohol
Sejm przyjął nowelizację ustawy o podatku akcyzowym, która zakłada istotne zwiększenie stawek podatku na alkohol w latach 2026–2027. Nowe przepisy przewidują, że w 2026 roku akcyza na napoje alkoholowe wzrośnie o 15 proc., a w 2027 roku – o 10 proc.
Dotychczas obowiązujące zapisy zakładały, że w obu latach podwyżka wyniesie zaledwie 5 proc.. Przyjęta przez posłów zmiana oznacza więc trzykrotne zwiększenie skali obciążeń dla producentów i konsumentów alkoholu.
Po głosowaniu projekt trafi teraz pod obrady Senatu, który może zgłosić poprawki, zanim ustawa trafi na biurko prezydenta.
Wpływy do budżetu i cel zmian
Według danych przedstawionych przez Ministerstwo Finansów, nowe stawki akcyzy mają przynieść budżetowi w 2026 roku około 1,96 mld zł dodatkowych dochodów. Resort argumentuje, że podwyżka jest elementem polityki fiskalnej państwa, mającej na celu zarówno zwiększenie wpływów podatkowych, jak i ograniczenie spożycia alkoholu.
Jak zaznaczono w uzasadnieniu projektu, wzrost akcyzy ma również dostosować polskie przepisy do aktualnych trendów w Unii Europejskiej, gdzie stawki tego podatku są sukcesywnie podnoszone.
Wejście ustawy w życie
Zgodnie z uchwalonymi przepisami, nowelizacja ustawy o podatku akcyzowym wejdzie w życie 1 stycznia 2026 roku. Oznacza to, że w ciągu najbliższego roku producenci i dystrybutorzy będą musieli przygotować się na zmiany w cennikach i strukturze kosztów.
Nowe regulacje mają objąć wszystkie kategorie alkoholu – od piwa, przez wino, aż po napoje spirytusowe. Skutkiem będzie prawdopodobny wzrost cen detalicznych, co może wpłynąć zarówno na rynek handlowy, jak i zachowania konsumentów.