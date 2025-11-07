Sejm uchwalił wyższe podwyżki akcyzy na alkohol: w 2026 r. o 15% i w 2027 r. o 10%, trzykrotnie zwiększając pierwotnie planowane obciążenia.

Zmiana ma przynieść budżetowi około 1,96 mld zł dodatkowych dochodów w 2026 r., a także ograniczyć spożycie alkoholu i dostosować polskie przepisy do trendów UE.

• Nowe stawki akcyzy wejdą w życie 1 stycznia 2026 roku i obejmą wszystkie kategorie alkoholu, co prawdopodobnie przełoży się na wzrost cen detalicznych.

Teraz projekt trafi do Senatu, który może wprowadzić poprawki, zanim ustawa zostanie podpisana przez prezydenta.

Wyższe podwyżki akcyzy na alkohol

Sejm przyjął nowelizację ustawy o podatku akcyzowym, która zakłada istotne zwiększenie stawek podatku na alkohol w latach 2026–2027. Nowe przepisy przewidują, że w 2026 roku akcyza na napoje alkoholowe wzrośnie o 15 proc., a w 2027 roku – o 10 proc.

Dotychczas obowiązujące zapisy zakładały, że w obu latach podwyżka wyniesie zaledwie 5 proc.. Przyjęta przez posłów zmiana oznacza więc trzykrotne zwiększenie skali obciążeń dla producentów i konsumentów alkoholu.

Po głosowaniu projekt trafi teraz pod obrady Senatu, który może zgłosić poprawki, zanim ustawa trafi na biurko prezydenta.

Wpływy do budżetu i cel zmian

Według danych przedstawionych przez Ministerstwo Finansów, nowe stawki akcyzy mają przynieść budżetowi w 2026 roku około 1,96 mld zł dodatkowych dochodów. Resort argumentuje, że podwyżka jest elementem polityki fiskalnej państwa, mającej na celu zarówno zwiększenie wpływów podatkowych, jak i ograniczenie spożycia alkoholu.

Jak zaznaczono w uzasadnieniu projektu, wzrost akcyzy ma również dostosować polskie przepisy do aktualnych trendów w Unii Europejskiej, gdzie stawki tego podatku są sukcesywnie podnoszone.

Wejście ustawy w życie

Zgodnie z uchwalonymi przepisami, nowelizacja ustawy o podatku akcyzowym wejdzie w życie 1 stycznia 2026 roku. Oznacza to, że w ciągu najbliższego roku producenci i dystrybutorzy będą musieli przygotować się na zmiany w cennikach i strukturze kosztów.

Nowe regulacje mają objąć wszystkie kategorie alkoholu – od piwa, przez wino, aż po napoje spirytusowe. Skutkiem będzie prawdopodobny wzrost cen detalicznych, co może wpłynąć zarówno na rynek handlowy, jak i zachowania konsumentów.

Pieniądze to nie wszystko - Tadeusz Białek