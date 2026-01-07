- Allegro sprzedaje 100% udziałów w spółkach działających w Słowenii (Mimovrste) i Chorwacji (Internet Mall)
- Nabywcą jest niemiecka grupa Mutares, specjalizująca się w przejęciach firm w restrukturyzacji
- Transakcja zostanie sfinalizowana w pierwszej połowie 2026 roku po uzyskaniu zgód antymonopolowych
- To ostatni etap reorganizacji Grupy Mall, którą Allegro kupiło za 867 mln euro w 2022 roku
Allegro sprzedaje Mall South
Allegro oficjalnie poinformowało o podpisaniu umowy sprzedaży wszystkich udziałów w spółkach zależnych prowadzących działalność w Słowenii i Chorwacji. Transakcja obejmuje Mimovrste d.o.o. oraz Internet Mall d.o.o., wraz z zespołami technologicznymi z Czech wspierającymi tę działalność.
Kupującym jest Mutares - niemiecka grupa inwestycyjna specjalizująca się w przejmowaniu i restrukturyzacji firm. Dla Allegro to strategiczne wycofanie się z najmniej rentownych rynków.
Dlaczego Allegro sprzedaje działalność w Słowenii i Chorwacji?
Spółka jasno wskazuje powody tej decyzji. Segment Mall South działał w dużej mierze niezależnie od reszty grupy. Po zakończeniu integracji aktywów w Czechach, na Słowacji i na Węgrzech, Allegro uznało, że działalność w Słowenii i Chorwacji ma lepsze perspektywy rozwoju pod okiem wyspecjalizowanego właściciela.
Decyzja ma również wymiar finansowy. Mall South generuje straty operacyjne, które obciążają wyniki całej grupy. Sprzedaż pozwoli wyeliminować te straty i poprawić skorygowaną EBITDA.
Wyniki finansowe sprzedawanego segmentu
W ciągu dziewięciu miesięcy zakończonych 30 września 2025 roku Mall South wygenerował przychody na poziomie 291,2 mln zł. To spadek o 7,8 procent rok do roku. Wartość sprzedanych towarów brutto wyniosła 387,1 mln zł, co oznacza spadek o 6,7 procent.
Allegro ujęło już w wynikach za czwarty kwartał 2025 roku szacowany negatywny wpływ transakcji na wynik netto w wysokości 235 mln zł.
Restrukturyzacja Grupy Mall
Sprzedaż działalności w Słowenii i Chorwacji to ostatni etap reorganizacji Mall Group. Allegro kupiło całą grupę w kwietniu 2022 roku za 867 mln euro. Transakcja miała rozszerzyć możliwości polskiej firmy w sześciu krajach Europy Środkowo-Wschodniej.
Jednak integracja okazała się trudniejsza niż zakładano. Teraz Allegro koncentruje się na trzech kluczowych rynkach: Czechach, Słowacji i na Węgrzech, gdzie widzi największy potencjał wzrostu.
Kiedy transakcja zostanie sfinalizowana?
Allegro spodziewa się zakończenia sprzedaży w pierwszej połowie 2026 roku. Finalizacja uzależniona jest od uzyskania zgody właściwych organów antymonopolowych. Po zamknięciu transakcji struktura międzynarodowa grupy będzie prostsza i bardziej efektywna.
Mutares przejmie nie tylko spółki w Słowenii i Chorwacji, ale także dedykowane zasoby technologiczne i zespoły z Czech wspierające tę działalność.
