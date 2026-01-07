Allegro sprzedaje 100% udziałów w spółkach działających w Słowenii (Mimovrste) i Chorwacji (Internet Mall)

Nabywcą jest niemiecka grupa Mutares, specjalizująca się w przejęciach firm w restrukturyzacji

Transakcja zostanie sfinalizowana w pierwszej połowie 2026 roku po uzyskaniu zgód antymonopolowych

To ostatni etap reorganizacji Grupy Mall, którą Allegro kupiło za 867 mln euro w 2022 roku

Allegro sprzedaje Mall South

Allegro oficjalnie poinformowało o podpisaniu umowy sprzedaży wszystkich udziałów w spółkach zależnych prowadzących działalność w Słowenii i Chorwacji. Transakcja obejmuje Mimovrste d.o.o. oraz Internet Mall d.o.o., wraz z zespołami technologicznymi z Czech wspierającymi tę działalność.

Kupującym jest Mutares - niemiecka grupa inwestycyjna specjalizująca się w przejmowaniu i restrukturyzacji firm. Dla Allegro to strategiczne wycofanie się z najmniej rentownych rynków.

Dlaczego Allegro sprzedaje działalność w Słowenii i Chorwacji?

Spółka jasno wskazuje powody tej decyzji. Segment Mall South działał w dużej mierze niezależnie od reszty grupy. Po zakończeniu integracji aktywów w Czechach, na Słowacji i na Węgrzech, Allegro uznało, że działalność w Słowenii i Chorwacji ma lepsze perspektywy rozwoju pod okiem wyspecjalizowanego właściciela.

Decyzja ma również wymiar finansowy. Mall South generuje straty operacyjne, które obciążają wyniki całej grupy. Sprzedaż pozwoli wyeliminować te straty i poprawić skorygowaną EBITDA.

Wyniki finansowe sprzedawanego segmentu

W ciągu dziewięciu miesięcy zakończonych 30 września 2025 roku Mall South wygenerował przychody na poziomie 291,2 mln zł. To spadek o 7,8 procent rok do roku. Wartość sprzedanych towarów brutto wyniosła 387,1 mln zł, co oznacza spadek o 6,7 procent.

Allegro ujęło już w wynikach za czwarty kwartał 2025 roku szacowany negatywny wpływ transakcji na wynik netto w wysokości 235 mln zł.

Restrukturyzacja Grupy Mall

Sprzedaż działalności w Słowenii i Chorwacji to ostatni etap reorganizacji Mall Group. Allegro kupiło całą grupę w kwietniu 2022 roku za 867 mln euro. Transakcja miała rozszerzyć możliwości polskiej firmy w sześciu krajach Europy Środkowo-Wschodniej.

Jednak integracja okazała się trudniejsza niż zakładano. Teraz Allegro koncentruje się na trzech kluczowych rynkach: Czechach, Słowacji i na Węgrzech, gdzie widzi największy potencjał wzrostu.

Kiedy transakcja zostanie sfinalizowana?

Allegro spodziewa się zakończenia sprzedaży w pierwszej połowie 2026 roku. Finalizacja uzależniona jest od uzyskania zgody właściwych organów antymonopolowych. Po zamknięciu transakcji struktura międzynarodowa grupy będzie prostsza i bardziej efektywna.

Mutares przejmie nie tylko spółki w Słowenii i Chorwacji, ale także dedykowane zasoby technologiczne i zespoły z Czech wspierające tę działalność.

