Majątek Andrzeja Domańskiego, szefa nowego "superresortu gospodarczego"

Ostatnie oświadczenie majątkowe Andrzej Domański złożył 31.03.2025 i dotyczy stanu jego majątku na rok 2024. Jak wynika z dokumentu, minister posiada oszczędności wysokości 548 430 zł. Do tego dochodzą niemałe kwoty w obcych walutach, tj. 19 500 dolarów (ok. 70,7 tys. zł), 75 200 euro (ok. 32 tys. zł), oraz 7100 franków szwajcarskich (ok. 32,5. tys. zł). Do tego dochodzą papiery wartościowe na kwotę 829 074 zł.

Domański posiada także oszczędności w funduszach inwestycyjnych (IKE, IKZE, PPK) o łącznej wartości 1 709 719 zł.

Ile zarabia minister Domański?

Minister Domański pisze w oświadczeniu, że posiada 158 udziałów w spółce Auxillius Pharma sp. z o. o.; 13 udziałów w Voyager2 sp. z o. o.; 1680 akcji w Solution SCA. Do tego 285 akcji Accenture (NYSE-NASAQ) obejmowanych przez żonę w ramach programu zakupu akcji pracowniczych. Z tytułu posiadanych akcji, Domański w 2024 roku osiągnął dochód wysokości 1470,57 dolarów (ok. 5300 zł).

W 2024 roku Domański osiągnął dochód z Kancelarii Sejmu wysokości 9573,04 zł; a z ministerstwa finansów 242 013,51 zł. Do tego doszedł przychód z najmu mieszkania wysokości 43 420 zł, oraz wypłata 57 710 z Raiffesien Bank z tytułu rozliczenia umowy kredytu hipotecznego.

Majątek Domańskiego, mieszkanie i drogi rower

Andrzej Domański posiada także mieszkanie własnościowe o powierzchni 104,8 metrów kwadratowych. Później dodał w adnotacji do oświadczenia, że jest również właścicielem miejsca parkingowego przy tym mieszkaniu.

Ciekawostką w oświadczeniu ministra Domańskiego jest również rubryka o mieniu ruchomym o wartości powyżej 10 tys. zł. Wpisany w nim jest jedynie rower Colnago CX Zero z 2018 roku. W zależności od wersji nowy taki rower może kosztować nawet ok. 15 tys. zł'

