Anna Rulkiewicz o roli lidera we współczesnym świecie. Przywództwo oparte o wartości

Co jest ważne świecie lidera?
Na pytanie Łukasza Trybulskiego, jak przekuć 30 lat bogatych doświadczeń w jedną książkę, Anna Rulkiewicz przyznała, że nie jest to łatwe. - "Mnie zależało pokazać najważniejsze rzeczy o przywództwie, ale opartym o wartości. Co jest ważne w świecie lidera i jak powinien prowadzić ludzi" - powiedziała prezes LUX MED -u. Jak dodała, chciała dać coś od siebie innym liderom, ponad 30-letnie doświadczenie może być inspiracją dla młodych liderów. - My powinniśmy kształcić innych liderów, taka jest nasza odpowiedzialność - podkreśliła Rulkiewicz.
W książce zawarta jest historia życia prywatnego i zawodowego, konkretne przykłady i zestaw ćwiczeń po każdym rozdziale. Książka ma inspirować każdego, nie tylko lidera, pokazuje jak żyć w zgodzie ze swoim kręgosłupem moralnym w świecie, który się zmienia. Książka jest podzielona rozdziały dotyczące różnych obszarów, można sobie wybrać konkretne rzeczy. - Ale warto przeczytać w całości, bo widzimy kompleksową drogę życia - powiedziała Rulkiewicz.
Będzie kolejna książka?
- Mam taki pomysł, aby powiedzieć więcej o wpływie , jaki liderzy mają na rzeczywistość i pokazać ten wpływ, żeby czynić dobro i zmieniać świat na lepszy" - powiedziała Rulkiewicz. Jak dodał trzeba przeciwstawić się tym negatywnym wpływom, które tez się dzieją. Widzimy, co powoduje zły wpływ i jakie są konsekwencje dla świata.
Jak poprawić system ochrony zdrowia?
Jak stwierdził Rulkiewicz - musimy dokonywać pozytywnych zmian, nie myśląc o wzroście finansowania, bo tych pieniędzy nie ma. Społeczeństwo się starzeje, demografia jest nieubłagalna i składek docelowo będzie mniej. - Musimy spojrzeć na nowo na system, patrzeć na jego efektywność. Jak podkreśliła
Rulkiewicz - mamy system stworzony 30 lat temu. Kiedyś mieliśmy dużo szpitali i te szpitale nie były tak drogie w utrzymaniu. Dzisiaj szpitale mają najdroższe procedury.
- Musimy zrobić tzw. odwróconą piramidę, czyli z tych najdroższych procedur przejść do leczenia ambulatoryjnego. W szpitalach jest to dużo droższe i nieefektywne - stwierdziła Rulkiewicz.
Pomogło by też odciążenie lekarzy od biurokracji, deregulacje, aby personel mógł skupić się na leczeniu.
Polecany artykuł: