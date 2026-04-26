Anna Rulkiewicz o roli lidera we współczesnym świecie. Przywództwo oparte o wartości

Beata Lekszycka
2026-04-26 20:02

Prezes LUX MED-u Anna Rulkiewicz podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach, opowiedziała w rozmowie z Łukaszem Trybulskim, szefem działu Superbiz.pl o swojej książce "Moc wartości. Przywództwo w świecie zmian". Rulkiewicz podkreśla rolę wartości, a jej 30-letnie doświadczenie może być inspiracją dla młodych liderów

Anna Rulkiewicz, prezes LUX MED-u, w żółtym garniturze z mikrofonem Super Biznes, podczas wywiadu na tle z logo Super Biznes. Opowiada o roli lidera we współczesnym świecie i przywództwie opartym na wartościach.

Anna Rulkiewicz - prezes Lux Med, Karpacz 2025

Co jest ważne  świecie lidera?

Na pytanie Łukasza Trybulskiego, jak przekuć 30 lat bogatych doświadczeń w jedną książkę, Anna Rulkiewicz przyznała, że nie jest to łatwe. - "Mnie zależało pokazać najważniejsze rzeczy o przywództwie, ale opartym o wartości. Co jest ważne w świecie lidera i jak powinien prowadzić ludzi" - powiedziała prezes LUX MED -u. Jak dodała, chciała dać coś od siebie innym liderom, ponad 30-letnie doświadczenie może być inspiracją dla młodych liderów. - My powinniśmy kształcić innych liderów, taka jest nasza odpowiedzialność - podkreśliła Rulkiewicz.

W książce zawarta jest historia życia prywatnego i zawodowego, konkretne przykłady i zestaw ćwiczeń po każdym rozdziale. Książka ma inspirować każdego, nie tylko lidera, pokazuje jak żyć w zgodzie ze swoim kręgosłupem moralnym w świecie, który się zmienia. Książka jest podzielona rozdziały dotyczące różnych obszarów, można sobie wybrać konkretne rzeczy. - Ale warto przeczytać w całości, bo widzimy kompleksową drogę życia - powiedziała Rulkiewicz.

Będzie kolejna książka?

- Mam taki pomysł, aby powiedzieć więcej o wpływie , jaki liderzy mają na rzeczywistość i pokazać ten wpływ, żeby czynić dobro i zmieniać świat na lepszy" - powiedziała Rulkiewicz. Jak dodał trzeba przeciwstawić się tym negatywnym wpływom, które tez się dzieją. Widzimy, co powoduje zły wpływ i jakie są konsekwencje dla świata.

Jak poprawić system ochrony zdrowia?

Jak stwierdził Rulkiewicz - musimy dokonywać pozytywnych zmian, nie myśląc o wzroście finansowania, bo tych pieniędzy nie ma. Społeczeństwo się starzeje, demografia jest nieubłagalna i składek docelowo będzie mniej. - Musimy spojrzeć na nowo na system, patrzeć na jego efektywność. Jak podkreśliła

Rulkiewicz - mamy system stworzony 30 lat temu. Kiedyś mieliśmy dużo szpitali i te szpitale nie były tak drogie w utrzymaniu. Dzisiaj szpitale mają najdroższe procedury.

- Musimy zrobić tzw. odwróconą piramidę, czyli z tych najdroższych procedur przejść do leczenia ambulatoryjnego. W szpitalach jest to dużo droższe i nieefektywne - stwierdziła Rulkiewicz.

Pomogło by też odciążenie lekarzy od biurokracji, deregulacje, aby personel mógł skupić się na leczeniu.

  • Anna Rulkiewicz, prezes LUX MED-u, dzieli się 30-letnim doświadczeniem w przywództwie opartym na wartościach, inspirując młodych liderów do kształcenia innych.
  • Publikacja zawiera konkretne przykłady i ćwiczenia, pokazując jak żyć w zgodzie z kręgosłupem moralnym w zmieniającym się świecie.
  • Anna Rulkiewicz planuje kolejną książkę, która skupi się na pozytywnym wpływie liderów na rzeczywistość, aby zmieniać świat na lepsze.
  • Poprawa systemu ochrony zdrowia wymaga efektywności, przejścia od drogich procedur szpitalnych do leczenia ambulatoryjnego oraz odciążenia lekarzy od biurokracji.

